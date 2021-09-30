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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-temsilciler-meclisi-hukumetin-kapanmasini-onleyecek-gecici-butce-tasarisini-onayladi-1049411809.html
ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T23:48+0300
2021-09-30T23:48+0300
2021-09-30T23:48+0300
ekonomi
abd
abd temsilciler meclisi
tasarı
bütçe
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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 175 vekil tasarının aleyhinde, 254 vekil ise lehinde oy kullandı.Tasarı, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.Geçici bütçe tasarısının 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.
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abd, abd temsilciler meclisi, tasarı, bütçe
ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 175 vekil tasarının aleyhinde, 254 vekil ise lehinde oy kullandı.
Tasarı, ABD Başkanı
Joe Biden’ın imzasının ardından yürürlüğe girecek. Geçici bütçe tasarısının
2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.