https://tr.sputniknews.com/20210930/abdde-anketlerde-biden-dususte-harris-yukseliste-1049405834.html

ABD'de anketlerde Biden düşüşte, Harris yükselişte

ABD'de anketlerde Biden düşüşte, Harris yükselişte

ABD'de yapılan kamuoyu yoklamalarında Başkan Joe Biden'ın onay oranlarında düşüş yaşanırken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oranlarının yükselişte olması... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T20:44+0300

2021-09-30T20:44+0300

2021-09-30T20:44+0300

politika

joe biden

anket

kamala harris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049112058_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_4fe1e74eac40214f05a32eb0596e9ab5.jpg

En son Gallup tarafından yapılan bir ankette, Biden'ın haziran ayından bu yana 13 puan kaybederek onay oranının yüzde 43’e düştüğü dikkati çekti.Öte yandan aynı ankette Harris’in onay oranının Biden'a 6 puan fark atarak yüzde 49 olması dikkatlerden kaçmadı.Biden özellikle ağustos ayında verdiği Afganistan'dan çıkma kararı ve sonrasında yaşananlar ile Meksika sınırında Haitili göçmenlere yönelik muamele nedeniyle son dönemde sıkça eleştiriliyor.Öte yandan daha arka planda olmayı tercih eden Harris, Haitili göçmenlere yönelik muameleye yaptığı sert eleştirilerle gündeme geldi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, anket, kamala harris