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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210930/afgan-kadinlar-calisma-ve-egitim-hakki-icin-kabilde-protesto-eylemi-duzenledi-1049410346.html
Afgan kadınlar, çalışma ve eğitim hakkı için Kabil'de protesto eylemi düzenledi
Afgan kadınlar, çalışma ve eğitim hakkı için Kabil'de protesto eylemi düzenledi
Afganistan'ın başkenti Kabil’de bir grup kadın, çalışma ve eğitim hakkı talebiyle protesto eylemi düzenledi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T22:58+0300
2021-09-30T22:58+0300
2021-09-30T23:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
protesto
kadın
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Sputnik muhabirinin verdiği bilgiye göre, protestocular dünya toplumuna, Afgan kadınlara çalışma ve eğitim hakkı verilmesi için Taliban’a baskı uygulama çağrısında bulundu.Daha önce Taliban, Afganistan genelinde yetkililerden onay alınmadan yapılan gösterilere yasak getirmişti.
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Afgan kadınlar, çalışma ve eğitim hakkı için Kabil'de protesto eylemi düzenledi 22:58 30.09.2021 (güncellendi: 23:00 30.09.2021)
Afganistan'ın başkenti Kabil’de bir grup kadın, çalışma ve eğitim hakkı talebiyle protesto eylemi düzenledi.
Sputnik muhabirinin verdiği bilgiye göre, protestocular dünya toplumuna,
Afgan kadınlara çalışma ve eğitim hakkı verilmesi için Taliban’a baskı uygulama çağrısında bulundu.
Daha önce Taliban, Afganistan genelinde yetkililerden onay alınmadan yapılan gösterilere yasak getirmişti.