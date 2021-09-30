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Ahmet Hakan'dan Hande Sarıoğlu açıklaması: Pişmanım ve pardon diyorum
Ahmet Hakan'dan Hande Sarıoğlu açıklaması: Pişmanım ve pardon diyorum
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sosyal 'oryantal videosu' sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu için... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T09:16+0300
2021-09-30T09:17+0300
türkiye
dans
ahmet hakan
pardon
pişmanlık
hande sarıoğlu
banu küçükpolat
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Dr. Banu Küçükpolat'ın Seda Sayan'ın programında dans etmesine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi."Bir doktor gülüyorsa, dans ediyorsa, sosyalse, mizah duygusu varsa, göbek atıyorsa, kasmıyorsa, kasıntılık yapmıyorsa, Roman havası duyduğunda dayanamayıp fırlıyorsa, şarkı söyle deyince kafasını gözünü kırarak da olsa şarkıyı söylüyorsa, ağır olma fiyakası atmaya kalkışmıyorsa, o doktor iyi doktordur" diyen Hakan, şöyle devam etti:"Ya da şöyle söyleyeyim: En azından kötü bir doktor değildir. Bir dakika... Bir dakika... Bu sadece doktorluk mesleği açısından da böyle değildir. Her meslek açısından böyledir."Bu noktada sosyal medya hesabında dans ettiği bir videoyu paylaşması sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu'na değinen Hakan, "Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum" ifadesini kulandı.
https://tr.sputniknews.com/20210929/fatih-altayli-gobek-atan-doktor-degil-de-ev-hanimi-olsa-garibimize-gidecek-miydi-1049345871.html
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dans, ahmet hakan, pardon, pişmanlık, hande sarıoğlu, banu küçükpolat

Ahmet Hakan'dan Hande Sarıoğlu açıklaması: Pişmanım ve pardon diyorum

09:16 30.09.2021 (güncellendi: 09:17 30.09.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sosyal 'oryantal videosu' sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu için "Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum" dedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Dr. Banu Küçükpolat'ın Seda Sayan'ın programında dans etmesine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.
"Bir doktor gülüyorsa, dans ediyorsa, sosyalse, mizah duygusu varsa, göbek atıyorsa, kasmıyorsa, kasıntılık yapmıyorsa, Roman havası duyduğunda dayanamayıp fırlıyorsa, şarkı söyle deyince kafasını gözünü kırarak da olsa şarkıyı söylüyorsa, ağır olma fiyakası atmaya kalkışmıyorsa, o doktor iyi doktordur" diyen Hakan, şöyle devam etti:
"Ya da şöyle söyleyeyim: En azından kötü bir doktor değildir. Bir dakika... Bir dakika... Bu sadece doktorluk mesleği açısından da böyle değildir. Her meslek açısından böyledir."
Bu noktada sosyal medya hesabında dans ettiği bir videoyu paylaşması sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu'na değinen Hakan, "Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum" ifadesini kulandı.
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
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Fatih Altaylı: Göbek atan doktor değil de ev hanımı olsa garibimize gidecek miydi?
Dün, 12:00
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