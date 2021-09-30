https://tr.sputniknews.com/20210930/aksenerden-merkez-bankasinin-faiz-indirimine-tepki-tak-diye-soyledi-sak-diye-yapildi-1049392828.html

Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: 'Ana çerçeve oluşuyor'

Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: 'Ana çerçeve oluşuyor'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Millet İttifakı'na katılan... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T15:31+0300

2021-09-30T15:31+0300

2021-09-30T15:50+0300

meral akşener

türkiye

saadet partisi

merkez bankası

temel karamollaoğlu

faiz

iyi parti

şahap kavcıoğlu

millet ittifakı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundular."Başbakanlığa adayım" diyerek yeni bir sistem için çalışacaklarını anlattığını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterecekleri ismin seçimi kazanacağını ifade ederek "Sayın Erdoğan'ın mutlu mutlu kullandığı o yetkileri kullanmayacak ve parlamenter sisteme geçişin çok ivedilikle sağlanmasıyla beraber Almanya Cumhurbaşkanı gibi olmaya devam edecek" dedi.Akşener, Millet İttifakı'na katılan siyasi partilerin nasıl hareket edeceklerini açıklayan ortak bir manifesto ortaya konacağını duyurdu. Akşener, "Partilerimiz arasında bir ana çerçeve oluşuyor. Siyasi partilerin masanın altından birbirini tekmelemediği bir sistem kuracağız" dedi.Akşener, bir gazetecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimiyle ilgili sorusunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Tak diye söyledi, şak diye yapıldı. Dolar şu an kaç? Kişi başına kaybı hesaplayın" diye yanıtladı.Karamollaoğlu da aynı soruya verdiği yanıtta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doların neden yükseldiğini anlayamadığını itiraf ettiğini söyledi."Öğrenciler bankta yatıyor, komplo diyorlar. Öğrencinin sorununu nasıl çözecekler ki" diyen Karamollaoğlu, "Bir yerde bir problem varsa ve anlayamıyorsanız çözemezsiniz" ifadesini kullandı.

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meral akşener, saadet partisi, merkez bankası, temel karamollaoğlu, faiz, iyi parti, şahap kavcıoğlu, millet ittifakı