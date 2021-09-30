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Araştırma: Kovid-19 kaynaklı stres regl döngüsünü etkiliyor
Araştırma: Kovid-19 kaynaklı stres regl döngüsünü etkiliyor
ABD'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 salgınından kaynaklanan stresin kadınların menstrüasyon döngülerini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T17:05+0300
2021-09-30T17:05+0300
yaşam
abd
kadın
regl
araştırma
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu'na bağlı araştırma şirketi Northwestern Medicine, pandemi dönemindeki stresin kadınların regl dönemi üzerindeki etkilerine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Pandemi stresinin regl dönemleri üzerindeki etkisini değerlendiren ilk ABD çalışması olan araştırmada, 210 kişinin temmuz ve ağustos aylarındaki menstrüasyon döngüleri analiz edildi. Katılımcıların yarısından fazlasında düzensizlik görüldüBu kişilerden yarısından fazlasının (yüzde 54), Mart 2020'de Kovid-19 pandemisinin başlamasının ardından adet döngüsünde düzensizlik yaşadığı belirlendi. Çalışma, Kovid-19 pandemisi sırasında daha yüksek düzeyde stres yaşayan bireylerin, orta düzeyde stres yaşayanlara kıyasla daha ağrılı ve daha uzun süreli adet kanaması yaşadıklarını ortaya koydu. 'Stres, üreme sağlığını da bozabilir'Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Nicole Woitowich, “Ek stresin genel sağlığımızı olumsuz etkileyebileceğini biliyoruz, ancak adet gören kadınlar ve insanlar için stres, normal adet döngüsü kalıplarını ve genel üreme sağlığını da bozuyor” dedi.Şu anda birçok kişinin Kovid-19 aşıları veya enfeksiyonunun bir sonucu olarak da adet döngüsü düzensizlikleri yaşadığını belirten Woitowich, "Pandeminin benzeri görülmemiş doğası ve akıl sağlığı üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, bu veriler şaşırtıcı değil ve sosyal medyadaki birçok anlatıyı da doğruluyor" diye konuştu. Pandeminin başlangıcından bu yana sosyal medyada birçok kişi, adet döngüleriyle ilgili sorun yaşadıklarını anlatmıştı. Ayrıca, adet düzensizliği hakkında daha önce yapılan birçok araştırma da doğal afetler, yerinden edilme, kıtlık gibi sosyal olaylar sonrası yaşayanan anksiyete ve depresyon gibi duygudurum bozukluklarının adet düzensizliğine neden olduğunu ortaya koymuştu. “COVID-19 Pandemisi Sırasında Stresin Menstrüel Döngüsellik Üzerindeki Etkisi: Bir Anket Çalışması” adlı çalışma 28 Eylül'de Kadın Sağlığı Dergisi'nde yayınlandı.
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abd, kadın, regl, araştırma, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Araştırma: Kovid-19 kaynaklı stres regl döngüsünü etkiliyor

17:05 30.09.2021
© AP Photo / Mike StewartRegl-ped-tampon
Regl-ped-tampon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Mike Stewart
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ABD'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 salgınından kaynaklanan stresin kadınların menstrüasyon döngülerini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu.
Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu'na bağlı araştırma şirketi Northwestern Medicine, pandemi dönemindeki stresin kadınların regl dönemi üzerindeki etkilerine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.
Pandemi stresinin regl dönemleri üzerindeki etkisini değerlendiren ilk ABD çalışması olan araştırmada, 210 kişinin temmuz ve ağustos aylarındaki menstrüasyon döngüleri analiz edildi.

Katılımcıların yarısından fazlasında düzensizlik görüldü

Bu kişilerden yarısından fazlasının (yüzde 54), Mart 2020'de Kovid-19 pandemisinin başlamasının ardından adet döngüsünde düzensizlik yaşadığı belirlendi.
Çalışma, Kovid-19 pandemisi sırasında daha yüksek düzeyde stres yaşayan bireylerin, orta düzeyde stres yaşayanlara kıyasla daha ağrılı ve daha uzun süreli adet kanaması yaşadıklarını ortaya koydu.

'Stres, üreme sağlığını da bozabilir'

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Nicole Woitowich, “Ek stresin genel sağlığımızı olumsuz etkileyebileceğini biliyoruz, ancak adet gören kadınlar ve insanlar için stres, normal adet döngüsü kalıplarını ve genel üreme sağlığını da bozuyor” dedi.
Şu anda birçok kişinin Kovid-19 aşıları veya enfeksiyonunun bir sonucu olarak da adet döngüsü düzensizlikleri yaşadığını belirten Woitowich, "Pandeminin benzeri görülmemiş doğası ve akıl sağlığı üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, bu veriler şaşırtıcı değil ve sosyal medyadaki birçok anlatıyı da doğruluyor" diye konuştu.
Pandeminin başlangıcından bu yana sosyal medyada birçok kişi, adet döngüleriyle ilgili sorun yaşadıklarını anlatmıştı.
Ayrıca, adet düzensizliği hakkında daha önce yapılan birçok araştırma da doğal afetler, yerinden edilme, kıtlık gibi sosyal olaylar sonrası yaşayanan anksiyete ve depresyon gibi duygudurum bozukluklarının adet düzensizliğine neden olduğunu ortaya koymuştu.
“COVID-19 Pandemisi Sırasında Stresin Menstrüel Döngüsellik Üzerindeki Etkisi: Bir Anket Çalışması” adlı çalışma 28 Eylül'de Kadın Sağlığı Dergisi'nde yayınlandı.
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