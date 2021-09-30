https://tr.sputniknews.com/20210930/arif-sag-ve-cahit-berkay-mesamdan-atildi-iddiasina-yalanlama-1049384730.html

'Arif Sağ ve Cahit Berkay, MESAM'dan atıldı' iddiasına yalanlama

'Arif Sağ ve Cahit Berkay, MESAM'dan atıldı' iddiasına yalanlama

Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeliğinin düşürüldüğüne dair iddia, MESAM ve Cahit Berkay tarafından... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T12:15+0300

2021-09-30T12:15+0300

2021-09-30T12:15+0300

türkiye

cahit berkay

iddia

yalanlama

arif sağ

türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)

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Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) Yürütme Kurulu Başkanı Recep Ergül, Arif Sağ ile Cahit Berkay'ın MESAM üyeliklerinin düşürüldüğüne dair haberlerle ilgili olarak gazetecilere kısa mesaj yoluyla açıklama gönderdi.Ergül açıklamasında, "Çeşitli basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan 'Arif Sağ ve Cahit Berkay MESAM'dan atıldı' haberleri, tamamen yalan ve bir algı operasyonundan ibarettir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Her iki meslek büyüğümüz de, bizim değerli üyelerimizdir" ifadelerini kullandı.Ergül, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada da, "Yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir hukuk mücadelesi veriyorduk. Geç de olsa adaletin tecelli etmesinden memnunuz. Bu karar, emsal teşkil etmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bundan sonra, divanı ele geçirenin keyfi ve usulsüz uygulamaya cesaret edemeyeceği aşikârdır” ifadelerini kullandı.Söz konusu haberin Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Genel Kurulu'nda "algı yaratmak için servis edildiğini" iddia eden Ergül, bu haberi yapan yayın organlarıyla ilgili olarak hukuki süreç başlatacaklarını ve yayın organlarını RTÜK'e şikayet edeceklerini söyledi.Cahit Berkay'dan açıklamaİddiaların ardından açıklama yapan Cahit Berkay da, “MESAM’ın 2018 yılında yapılan genel kuruluna ilişkin devam eden hukuksal bir süreç var. İstinaf mahkemesine itiraz yolumuz açık. Kaldı ki bahsi geçen davanın bizim üyeliğimizle de bir ilgisi yok. Varmış gibi algı yaratmaya çalışanlara lütfen itibar etmeyiniz. Hala MESAM üyesiyim.Bu haberlerin MUYORBİR Genel Kurulu’nun yapıldığı gün yayılması da manidar. Bu vesileyle MÜYORBİR seçimlerini kazanan Burhan Şeşen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu da tebrik eder, hepsine tek tek başarılar dilerim” dedi.

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