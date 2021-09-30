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Aşısız NBA oyuncuları için kısıtlamalar artırıldı
Aşısız NBA oyuncuları için kısıtlamalar artırıldı
Aşısız basketbolcular her gün test numunesi verecek, aşılı takım arkadaşları veya personel ile aynı odada yemek yiyemeyecek, soyunma odalarındaki dolapları... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T02:46+0300
2021-09-30T02:47+0300
spor
nba
kısıtlama
koronavirüs aşısı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı tercih etmeyen oyuncularla ilgili daha sıkı tedbirler aldı.NBA'in internet sitesinden açıklanan 2021-22 sezonu sağlık ve güvenlik protokolü, özellikle aşısız basketbolcuların hayatını zorlaştıracak bazı önlemler içeriyor.Aşının tercihe bırakıldığı NBA'in güncellenmiş protokolüne göre aşı yaptıran oyunculara, yalnızca hastalık belirtisi gösterdiğinde ya da test sonucu pozitif çıkan biriyle yakın temas kurduğunda Kovid-19 testi yapılacak.Aşılanma oranının yüzde 90'a ulaştığının açıklandığı ligdeki aşısız basketbolcular ise tesislere girmeden, takım arkadaşları ve teknik heyetle etkileşime geçmeden veya takımın organizasyonlarına katılmadan önce her gün test numunesi verecek.Söz konusu oyuncular, aşılı takım arkadaşları veya personel ile aynı odada yemek yiyemeyecek, soyunma odalarındaki dolapları aşılı arkadaşlarının dolaplarından mümkün olduğunca uzakta olacak ve takım toplantılarında maskeli şekilde, diğer katılımcılardan yaklaşık 2 metre uzakta duracak.Aşısız basketbolcular ayrıca zorunlu durumlar (takım aktiviteleri, temel ihtiyaçların karşılanması, çocuklarla ilgili görevler) haricinde evlerinden, deplasman maçlarında ise otelden çıkamayacak. Lokantalar, eğlence mekanları, kalabalık kapalı alan etkinlikleri gibi yüksek risk içeren yerlere gidemeyecek.Bradley Beal (Washington Wizards) ve Andrew Wiggins'in (Golden State Warriors) öne çıktığı kimi oyuncular, aşı yaptırmayacaklarını açıklamıştı. Takımlarının bazı etkinliklerine katılmayan Brooklyn Nets'ten Kyrie Irving ve Phoenix Suns'tan Devin Booker ise aşı olup olmadıklarını kamuoyuyla paylaşmamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210828/nba-yildizi-jaxon-hayesin-gozaltina-alinma-goruntuleri-yayinlandi-nefes-alamiyorum-1048410596.html
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nba, kısıtlama, koronavirüs aşısı

Aşısız NBA oyuncuları için kısıtlamalar artırıldı

02:46 30.09.2021 (güncellendi: 02:47 30.09.2021)
© REUTERS / Brendan McDermidAmerikan Basketbol Ligi - NBA
Amerikan Basketbol Ligi - NBA - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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Aşısız basketbolcular her gün test numunesi verecek, aşılı takım arkadaşları veya personel ile aynı odada yemek yiyemeyecek, soyunma odalarındaki dolapları aşılı arkadaşlarının dolaplarından mümkün olduğunca uzakta olacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı tercih etmeyen oyuncularla ilgili daha sıkı tedbirler aldı.
NBA'in internet sitesinden açıklanan 2021-22 sezonu sağlık ve güvenlik protokolü, özellikle aşısız basketbolcuların hayatını zorlaştıracak bazı önlemler içeriyor.
Aşının tercihe bırakıldığı NBA'in güncellenmiş protokolüne göre aşı yaptıran oyunculara, yalnızca hastalık belirtisi gösterdiğinde ya da test sonucu pozitif çıkan biriyle yakın temas kurduğunda Kovid-19 testi yapılacak.
Aşılanma oranının yüzde 90'a ulaştığının açıklandığı ligdeki aşısız basketbolcular ise tesislere girmeden, takım arkadaşları ve teknik heyetle etkileşime geçmeden veya takımın organizasyonlarına katılmadan önce her gün test numunesi verecek.
Söz konusu oyuncular, aşılı takım arkadaşları veya personel ile aynı odada yemek yiyemeyecek, soyunma odalarındaki dolapları aşılı arkadaşlarının dolaplarından mümkün olduğunca uzakta olacak ve takım toplantılarında maskeli şekilde, diğer katılımcılardan yaklaşık 2 metre uzakta duracak.
Aşısız basketbolcular ayrıca zorunlu durumlar (takım aktiviteleri, temel ihtiyaçların karşılanması, çocuklarla ilgili görevler) haricinde evlerinden, deplasman maçlarında ise otelden çıkamayacak. Lokantalar, eğlence mekanları, kalabalık kapalı alan etkinlikleri gibi yüksek risk içeren yerlere gidemeyecek.
Bradley Beal (Washington Wizards) ve Andrew Wiggins'in (Golden State Warriors) öne çıktığı kimi oyuncular, aşı yaptırmayacaklarını açıklamıştı. Takımlarının bazı etkinliklerine katılmayan Brooklyn Nets'ten Kyrie Irving ve Phoenix Suns'tan Devin Booker ise aşı olup olmadıklarını kamuoyuyla paylaşmamıştı.
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