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https://tr.sputniknews.com/20210930/ataturk-kultur-merkezinin-isim-tabelasi-asildi-1049403842.html
Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı
Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı
Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T19:39+0300
2021-09-30T19:39+0300
türkiye
atatürk kültür merkezi
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Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti.Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.
türkiye
atatürk kültür merkezi
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atatürk kültür merkezi

Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı

19:39 30.09.2021
© DHAAtatürk Kültür Merkezi
Atatürk Kültür Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© DHA
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Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan Atatürk Kültür Merkezi yazısı, tartışmaları sona erdirdi.
Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti.
Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.
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