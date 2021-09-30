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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’ten Kılıçdaroğlu’na ‘böcek’ esprisi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’ten Kılıçdaroğlu’na ‘böcek’ esprisi
İstanbul'da düzenlenen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmaların ardından stantları tek tek dolaştı... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T23:52+0300
2021-09-30T23:53+0300
türkiye
istanbul
antalya
kemal kılıçdaroğlu
mersin
muhittin böcek
vahap seçer
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İstanbul Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 160 belediye ve 300 kooperatifin katılımıyla düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bugün başladı.Açılış konuşmalarının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet stantları dolaştı. Kılıçdaroğlu, stantlarda belediye başkanları ile sohbet etti ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.“HER ŞEY VAR BİZDE”Sözcü'nün haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile sohbet etti. Vahap Seçer, Kılıçdaroğlu’na, “Her şey var bizde. Akdeniz’in en güzel ürünleri biliyorsunuz Mersin'de yetişiyor. Antalya alınmasın ama…” dedi.Kılıçdaroğlu ise, “Neyse Muhittin Başkan yok buralarda rahat rahat konuşuruz” demesi gülüşmelere neden oldu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Burdur öyle bir ceviz ezmesi verdi ki bize birkaç stant geçecek herhalde” dedi.Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.Yavaş: İlk defa mazot yardımı yapacağızKılıçdaroğlu’na projelerinden bahseden Yavaş, “Sıvı gübreyi de bir şirketimiz imal ediyor ve ücretsiz veriyoruz. Tohum ve diğer fide desteklerimizin yanı sıra hayvan desteğimiz de var. Ama ilk defa mazot yardımı yapacağız bu yıl çiftçiye. 40 bin çiftçimiz var Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 17 bin 500 tanesine tohum dağıttık. 20 bin ile net temas halindeyiz. Burada gördüğünüz gibi kırsal kooperatiflerimiz var” dedi.Kılıçdaroğlu: Büyüyün, büyüyün de erkeklere meydan okuyunKadın kooperatif yetkilisinin ise ‘İnşallah daha da büyüyeceğiz’ demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Büyüyün, büyüyün de erkeklere meydan okuyun. Kooperatiflerle ilgili ürün satmak sıkıntılı, ancak sağ olsun başkanlar kadın kooperatifleri ilgili marketler oluşturuyorlar. Ürünleriniz de buralarda da satılıyor” dedi.Kadın kooperatiflerinin üretmiş olduğu şalgamdan tadan Kılıçdaroğlu, “Adanalılar diyecek ki bize rakip çıkıyor” diyerek espri yaptı.Mansur Yavaş, içinde kooperatif ürünlerin olduğu bir sepeti Kılıçdaroğlu’na hediye etti.'Faydalı böcek'Kılıçdaroğlu daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek karşıladı.Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı, Kılıçdaroğlu’na stantları hakkında bilgi verdi. Faydalı böcekler yetiştirdiklerini söyleyen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı’na Kılıçdaroğlu, “Anlamadım neyden?” diye tepki vermesi üzerine Muhittin Böcek’te “Benim gibi böcek başkanım. faydalı böcek” diyerek espri yaptı.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’ten Kılıçdaroğlu’na ‘böcek’ esprisi

23:52 30.09.2021 (güncellendi: 23:53 30.09.2021)
Kemal Kılıçdaroğlu - Muhittin Böcek
Kemal Kılıçdaroğlu - Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
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İstanbul'da düzenlenen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmaların ardından stantları tek tek dolaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaretinde Başkan Muhittin Böcek'in 'Böcek esprisi' katılımcıları gülümsetti.
İstanbul Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 160 belediye ve 300 kooperatifin katılımıyla düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bugün başladı.
Açılış konuşmalarının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet stantları dolaştı. Kılıçdaroğlu, stantlarda belediye başkanları ile sohbet etti ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.
“HER ŞEY VAR BİZDE”
Sözcü'nün haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile sohbet etti. Vahap Seçer, Kılıçdaroğlu’na, “Her şey var bizde. Akdeniz’in en güzel ürünleri biliyorsunuz Mersin'de yetişiyor. Antalya alınmasın ama…” dedi.
Kılıçdaroğlu ise, “Neyse Muhittin Başkan yok buralarda rahat rahat konuşuruz” demesi gülüşmelere neden oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Burdur öyle bir ceviz ezmesi verdi ki bize birkaç stant geçecek herhalde” dedi.
Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

Yavaş: İlk defa mazot yardımı yapacağız

Kılıçdaroğlu’na projelerinden bahseden Yavaş, “Sıvı gübreyi de bir şirketimiz imal ediyor ve ücretsiz veriyoruz. Tohum ve diğer fide desteklerimizin yanı sıra hayvan desteğimiz de var. Ama ilk defa mazot yardımı yapacağız bu yıl çiftçiye. 40 bin çiftçimiz var Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 17 bin 500 tanesine tohum dağıttık. 20 bin ile net temas halindeyiz. Burada gördüğünüz gibi kırsal kooperatiflerimiz var” dedi.

Kılıçdaroğlu: Büyüyün, büyüyün de erkeklere meydan okuyun

Kadın kooperatif yetkilisinin ise ‘İnşallah daha da büyüyeceğiz’ demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Büyüyün, büyüyün de erkeklere meydan okuyun. Kooperatiflerle ilgili ürün satmak sıkıntılı, ancak sağ olsun başkanlar kadın kooperatifleri ilgili marketler oluşturuyorlar. Ürünleriniz de buralarda da satılıyor” dedi.
Kadın kooperatiflerinin üretmiş olduğu şalgamdan tadan Kılıçdaroğlu, “Adanalılar diyecek ki bize rakip çıkıyor” diyerek espri yaptı.
Mansur Yavaş, içinde kooperatif ürünlerin olduğu bir sepeti Kılıçdaroğlu’na hediye etti.

'Faydalı böcek'

Kılıçdaroğlu daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek karşıladı.
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı, Kılıçdaroğlu’na stantları hakkında bilgi verdi. Faydalı böcekler yetiştirdiklerini söyleyen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı’na Kılıçdaroğlu, “Anlamadım neyden?” diye tepki vermesi üzerine Muhittin Böcek’te “Benim gibi böcek başkanım. faydalı böcek” diyerek espri yaptı.
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