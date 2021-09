Batshuayi: İhtiyacım olan şey Beşiktaş gibi bir takımdı

https://tr.sputniknews.com/20210930/batshuayi-ihtiyacim-olan-sey-besiktas-gibi-bir-takimdi-1049391278.html

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, siyah beyazlı takıma transfer sürecini dile getirirken "İhtiyacım olan şey, Beşiktaş gibi büyük bir takımda... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, TRT Spor'a konuştu. Ajax maçında direkten dönen topu için üzgün olduğunu belirten Batshuayi, Beşiktaş'ta gördüğü sevgiyi ve ilgiyi başka hiçbir yerde görmediğini vurguladı.Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuşan golcü, "Transfer için öncelikle beni menajerim aradı. Nkoudou'nun da burada olması benim için çok önemliydi. Bilmem gereken her şeyi bana anlattılar. Taraftar, atmosfer ve şehir. Benim de ihtiyacım olan şey, Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynamaktı" dedi.Geleceği adına konuşmak için erken olduğunu dile getiren Batshuayi, "Şu an geleceğe dair düşündüğüm tek şey, önümüzdeki maç. Galip gelerek 3 puan almak istiyoruz. Geleceğimle ilgili konuşmak için çok erken. Şu an hedefe odaklanmış durumdayım. Kariyerimle ilgili soruları sezon sonunda tekrar sorun" diye konuştu. Batshuayi'nin açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:'Ajax maçı nedeniyle üzgünüm'"Ajax maçından dolayı çok üzgünüm. Özellikle de kaçırdığım gol için. Ben takıma güveniyorum. Hocamız da bize güveniyor. Biz kendimize inanıyoruz. Milli maç arasından sonra sakat olan oyuncularımızın da dönmesiyle birlikte galibiyetler alacağımızı düşünüyorum."'Sergen Yalçın'ın futbolculuğu çok büyüktü'"Türkiye Ligi güçlü futbolculara sahip. Bu tarz futbolcularla her hafta maç oynamak benim için de iyi bir durum. Sergen Hoca'nın futbolculuğu çok büyüktü. Teknik direktör olarak da kendisini çok seviyorum. Benden beklentileri olması da hoşuma gidiyor."

