https://tr.sputniknews.com/20210930/belarusta-asirilik-yanlisi-bir-agin-faaliyetlerine-son-verildi-1049375963.html
Belarus'ta aşırılık yanlısı bir ağın faaliyetlerine son verildi
Belarus'ta aşırılık yanlısı bir ağın faaliyetlerine son verildi
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) yurtdışındaki istihbarat servislerinin kontrolü altında ülkenin en büyük işletmelerinde çalışan ve kısıtlı bilgilere... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T01:13+0300
2021-09-30T01:13+0300
2021-09-30T01:14+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
kgb
aşırılıkçı
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Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Soruşturma İdaresi Başkan Yardımcısı Konstantin Bıçek, KGB’nin yurtdışındaki istihbarat servislerinin kontrolü altında ülkenin en büyük işletmelerinde çalışan ve kısıtlı bilgilere erişimi olan kişileri saflarına çeken aşırılık yanlısı bir ağın faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.STV televizyonuna demeç veren Bıçek, "Devlet Güvenlik Komitesi tarafından, ‘İşçi Hareketi’ adlı aşırılık yanlısı organize ağının faaliyetleri bastırıldı. Çoğunlukla yurtdışında olan bu hareketin aktif temsilcilerinin, Belarus’taki en büyük işletmelerinde kısıtlı bilgilere erişimi olan çalışanlarının arasından sözde değişim destekçilerini seçtikleri, psikolojik bakımdan etkiledikleri ve ardından saflarına kattıkları tespit edildi" diye konuştu.Bıçek ayrıca, "Bu kişiler, yabancı gizli servislerin yardımı ile ve kontrolü altında özel olarak kurulmuş Telegram kanalı ve bir dizi gizli İnternet sohbet odası üzerinden radikal faaliyetlere dahil ediliyordu ve bu şekilde gizli bir hücre ağı oluşturuluyordu" vurgusunu yaptı.Belarus'ta 9 Ağustos 2020’deki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko, seçmenlerin yüzde 80’inden fazlasının desteği ile 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler düzenlemişti. Şubat ayında Belarus Ulusal Güvenlik Komitesi (KGB), ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu, protestoların zirvesinin geçildiğini ve giderek azaldığını açıklamıştı.Belarus'ta halihazırda birçok aktivist hakkında, iktidarı ele geçirme çağrıları, aşırılık yanlısı grup oluşturma, devlet iktidarını anayasaya aykırı yollarla ele geçirmek için komplo kurma, terör saldırısı girişimi gibi suçlamalarla ceza davaları açılmış durumda.
https://tr.sputniknews.com/20210929/belarus-disisleri-bakanligi-bati-minski-karalamak-icin-sinirda-gocmen-krizini-cikartti-1049337749.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, kgb, aşırılıkçı
Belarus'ta aşırılık yanlısı bir ağın faaliyetlerine son verildi
01:13 30.09.2021 (güncellendi: 01:14 30.09.2021)
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) yurtdışındaki istihbarat servislerinin kontrolü altında ülkenin en büyük işletmelerinde çalışan ve kısıtlı bilgilere erişimi olan kişileri saflarına çeken aşırılık yanlısı bir ağın faaliyetlerini bastırdığı bildirildi.
Belarus
Devlet Güvenlik Komitesi Soruşturma İdaresi Başkan Yardımcısı Konstantin Bıçek, KGB’nin yurtdışındaki istihbarat servislerinin kontrolü altında ülkenin en büyük işletmelerinde çalışan ve kısıtlı bilgilere erişimi olan kişileri saflarına çeken aşırılık yanlısı
bir ağın faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.
STV televizyonuna demeç veren Bıçek, "Devlet Güvenlik Komitesi tarafından, ‘İşçi Hareketi’ adlı aşırılık yanlısı organize ağının faaliyetleri bastırıldı. Çoğunlukla yurtdışında olan bu hareketin aktif temsilcilerinin, Belarus’taki en büyük işletmelerinde kısıtlı bilgilere erişimi olan çalışanlarının arasından sözde değişim destekçilerini seçtikleri, psikolojik bakımdan etkiledikleri ve ardından saflarına kattıkları tespit edildi" diye konuştu.
Bıçek ayrıca, "Bu kişiler, yabancı gizli servislerin yardımı ile ve kontrolü altında özel olarak kurulmuş Telegram kanalı ve bir dizi gizli İnternet sohbet odası üzerinden radikal faaliyetlere dahil ediliyordu ve bu şekilde gizli bir hücre ağı oluşturuluyordu" vurgusunu yaptı.
Belarus'ta 9 Ağustos 2020’deki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko, seçmenlerin yüzde 80’inden fazlasının desteği ile 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler düzenlemişti. Şubat ayında Belarus Ulusal Güvenlik Komitesi (KGB), ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu, protestoların zirvesinin geçildiğini ve giderek azaldığını açıklamıştı.
Belarus'ta halihazırda birçok aktivist hakkında, iktidarı ele geçirme çağrıları, aşırılık yanlısı grup oluşturma, devlet iktidarını anayasaya aykırı yollarla ele geçirmek için komplo kurma, terör saldırısı girişimi gibi suçlamalarla ceza davaları açılmış durumda.