https://tr.sputniknews.com/20210930/bogazici-universitesi-arazisi-icin-yeni-karar-surdurulebilir-koruma-ve-kontrollu-kullanim-alani-1049404219.html

Boğaziçi Üniversitesi arazisi için yeni karar: 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'

Boğaziçi Üniversitesi arazisi için yeni karar: 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'

Boğaziçi Üniversitesi arazisinin bir kısmı için "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi kararı verildi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T19:57+0300

2021-09-30T19:57+0300

2021-09-30T19:57+0300

türkiye

istanbul

boğaziçi üniversitesi

sarıyer

arazi

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İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 8 Eylül tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'ün bir kısmının da bulunduğu arazi hakkında bir duyuru yayımladı."Boğaziçi İlan" başlığıyla yayımlanan duyurda, şu ifadelere yer verildi:İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı ve Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesine Dair İlan1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2'inci maddesi kapsamında; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı ve Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi işlemi 27.08.2021 tarihli ve 1618521 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmış ve 07.09.2021 tarihli ve 31591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete' de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

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istanbul, boğaziçi üniversitesi, sarıyer, arazi