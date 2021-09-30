Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/britanyada-kadin-protestolarina-neden-olan-kadin-katili-polise-sartli-tahliyesiz-muebbet-hapis-1049402857.html
Britanya'da kadın protestolarına neden olan kadın katili polise şartlı tahliyesiz müebbet hapis
Britanya'da kadın protestolarına neden olan kadın katili polise şartlı tahliyesiz müebbet hapis
Londra'da akşam evine dönen pazarlama yöneticisi Sarah Everard'ı Kovid önlemlerini ihlal iddiasıyla durduran, polis kimliğini göstererek kelepçeledikten sonra... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T19:27+0300
2021-09-30T19:38+0300
dünya
ingiltere
londra
polis
kadın cinayeti
protesto
britanya
katil
londra polis teşkilatı scotland yard
sarah everard
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049403080_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_bf30d12920c5ad44f9c58be5600443e1.jpg
Britanya'da kadın protestolarıyla karşılanan polis memuru Wayne Couzens'ın (48) mart ayında Londra'da Sarah Everard'ı (33) koronavirüs pandemisi kısıtlamalarını ihlal ettiğine dair sahte suçlamayla kaçırıp öldürmesiyle ilgili dava sonuçlandı.Akşam 21:00'de arkadaşından evine yürüyerek dönen pazarlama yöneticisi kadını Kovid önlemlerini ihlal iddiasıyla durduran, polis kimliğini göstererek kelepçeledikten sonra araca koyup kaçıran ve tecavüz edip öldüren Couzens, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Asla serbest bırakılmayacakYargıç, Couzens'in 'grotesk' suçlar işlemek için polis statüsünü kullanmasının en yüksek cezayı gerektirdiğini söyledi. Nadiren verilen şartlı tahliye olasılığının olmadığı ömür boyu hapis cezası, Couzens'in demir parmaklıklar ardında ölecek Britanya'nın en tehlikeli 60 suçlusu arasına katıldığı anlamına geliyor.Londra Metropolitan Polisi'nin seçkin diplomatik koruma biriminde görev yapan, suçu işlediği gün ABD Büyükelçiliği'nin gece vardiyasında çalışan Couzens, davada suçunu kabul ederek "Ağır bir cezayı hak ediyorum" dedi. Avukatı, polis memurunun 'kendisinden nefret ettiğini, ömür boyu hapisten az bir ceza beklemediğini' anlattı.Savcı Tom Little, Couzens'ın gözaltında konuştuğu psikiyatriste cinayeti kemeriyle nasıl işlediğine dair ürpertici detayları anlattığını aktararak "Tüm koşullar değerlendirildiğinde, bunun, polis kemeri olduğu anlaşılıyor" dedi.Katilin arama emri ve kelepçesi ile diğer polis ekipmanını suç için kullandığına dikkat çeken Savcı Little, maktul Everard'ın kandırılma, kaçırılma, tecavüz, boğma ve yakılmaya maruz kaldığını belirtti.Davada Everard'ın sahte gözaltıyla araca bindirilmesinin güvenlik kamerası görüntüleri de izlenirken, 2 görgü tanığı, kadının kelepçelendiğini gördüklerini, ancak polisin yasal görevini yaptığını sandıkları yönünde ifade verdi. Aile: İşkenceye uğradıkSarah Everard'ın annesi Susan Everard, davada, kızının yaşadıklarını düşündüğünde kendini 'işkenceye uğramış' hissettiğini söyledi.Babadan katile: Yüzüme bakKızının kokusunu taşıyan bornozunu sakladığını belirten anne Everard, "Kızım dünyadaki son saatlerini insanlığın en büyük kötülüğüne maruz kalarak geçirdi. Sarah korkunç koşullar altında öldü. Bedenini yakmak, uğradığımız son hakaretti. Onun tatlı yüzünü son kez görüp veda bile edemeyeceğimiz anlamına geliyordu" diye konuştu.Baba Jeremy Everard, katil Couzens'a yüzüne bakmasını söyleyerek "Alacağın hiçbir ceza, bize yaşattığın acı ve işkenceyle karşılaştırılamaz" dedi.Kararın açıklanmasının ardından cezanın ağırlığının kendilerini bir nebze rahatlattığını söyleyen aile, "O hapisteyken, dünya daha güvenli bir yer" dedi.Kadın emniyet müdürüne rağmen2017'de Cressida Dick'in atanmasıyla tarihinde ilk kez kadın müdürü olan Londra Emniyeti'nin açıklamasında içlerinden birinin işlediği suçlardan dolayı 'tiksindikleri, öfkelendikleri, mahvoldukları' dile getirildi. Eski meslektaşları, Couzens'ın üniformalarını 'lekelediğini' söyledi.Bu da mı münferit: Barışçı protesto düzenleyen kadınlara polis şiddetiGünlerce aranan Everard'ın cesedinin Kent bölgesinde ormanlık alanda bulunmasının ardından Londra emniyetinden bir polis memurunun cinayetten tutuklanması infial yaratmıştı. Londra polisine ve hükümete karşı düzenlenen kadın protestolarına polisin son derece sert şekilde müdahale etmesi öfke yaratmıştı. Taciz suçlamalarına rağmen görevden alınmamışCinayet soruşturmasının Couzens'ın daha önce en az iki kez teşhircilikle suçlandığının polis teşkilatı tarafından örtbas edildiğini ortaya çıkarması, öfkeyi daha da büyütmüş, kadınları korumakla görevli polisin kadına şiddetin işbirlikçisi olduğu eleştirileri yapılmıştı. BM kadın çalışmalarının Britanya kolunun araştırmasına göre, 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 97'si, tüm yaşlardan kadınların yüzde 80'i, kamusal alanda tacize uğruyor.
https://tr.sputniknews.com/20210314/londrada-bir-polisin-kacirip-oldurdugu-kadin-icin-duzenlenen-anma-torenine-polis-mudahale-etti-1044024330.html
https://tr.sputniknews.com/20210315/londrada-kadinlarin-polis-infialine-hak-veren-johnson-diger-yandan-emniyet-mudurune-guveninin-tam-1044034457.html
https://tr.sputniknews.com/20210316/londrada-duzenlenen-sarah-everard-protestolarinda-en-az-iki-kisi-gozaltina-alindi-1044037597.html
https://tr.sputniknews.com/20210322/ingiliz-polisinden-itiraf-kizim-saldiriya-ugrasa-polise-gitme-derim-1044087044.html
https://tr.sputniknews.com/20210608/sarah-everard-cinayeti-polis-memuru-kacirip-tecavuz-ettigini-itiraf-etti-1044683363.html
https://tr.sputniknews.com/20170223/londra-polis-teskilati-ilk-1027352309.html
ingiltere
londra
britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049403080_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a81e92ab291b4fb4f146063792a0b0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, londra, polis, kadın cinayeti, protesto, britanya, katil, londra polis teşkilatı scotland yard, sarah everard

Britanya'da kadın protestolarına neden olan kadın katili polise şartlı tahliyesiz müebbet hapis

19:27 30.09.2021 (güncellendi: 19:38 30.09.2021)
© REUTERS / METROPOLITAN POLICESarah Everard
Sarah Everard - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / METROPOLITAN POLICE
Abone ol
Londra'da akşam evine dönen pazarlama yöneticisi Sarah Everard'ı Kovid önlemlerini ihlal iddiasıyla durduran, polis kimliğini göstererek kelepçeledikten sonra araca koyup kaçıran, tecavüz edip öldüren ve yakan Couzens, demir parmaklıkların ardında ölecek şekilde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Britanya'da kadın protestolarıyla karşılanan polis memuru Wayne Couzens'ın (48) mart ayında Londra'da Sarah Everard'ı (33) koronavirüs pandemisi kısıtlamalarını ihlal ettiğine dair sahte suçlamayla kaçırıp öldürmesiyle ilgili dava sonuçlandı.
Akşam 21:00'de arkadaşından evine yürüyerek dönen pazarlama yöneticisi kadını Kovid önlemlerini ihlal iddiasıyla durduran, polis kimliğini göstererek kelepçeledikten sonra araca koyup kaçıran ve tecavüz edip öldüren Couzens, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Asla serbest bırakılmayacak

Yargıç, Couzens'in 'grotesk' suçlar işlemek için polis statüsünü kullanmasının en yüksek cezayı gerektirdiğini söyledi. Nadiren verilen şartlı tahliye olasılığının olmadığı ömür boyu hapis cezası, Couzens'in demir parmaklıklar ardında ölecek Britanya'nın en tehlikeli 60 suçlusu arasına katıldığı anlamına geliyor.
Londra Metropolitan Polisi'nin seçkin diplomatik koruma biriminde görev yapan, suçu işlediği gün ABD Büyükelçiliği'nin gece vardiyasında çalışan Couzens, davada suçunu kabul ederek "Ağır bir cezayı hak ediyorum" dedi. Avukatı, polis memurunun 'kendisinden nefret ettiğini, ömür boyu hapisten az bir ceza beklemediğini' anlattı.
İngiltere'de bir polis memurunun öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalede bulundu.  - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2021
DÜNYA
Londra'da bir polisin kaçırıp öldürdüğü kadın için düzenlenen anma törenine polis müdahale etti
14 Mart, 01:40
Savcı Tom Little, Couzens'ın gözaltında konuştuğu psikiyatriste cinayeti kemeriyle nasıl işlediğine dair ürpertici detayları anlattığını aktararak "Tüm koşullar değerlendirildiğinde, bunun, polis kemeri olduğu anlaşılıyor" dedi.
Katilin arama emri ve kelepçesi ile diğer polis ekipmanını suç için kullandığına dikkat çeken Savcı Little, maktul Everard'ın kandırılma, kaçırılma, tecavüz, boğma ve yakılmaya maruz kaldığını belirtti.
Londra'nın Sarah Everard'ın kaçırılıp öldürüldüğü Clapham Common semtinin açıkhava konser alanında oluşturulan anma yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2021
DÜNYA
Londra'da kadınların polis infialine hak veren Johnson, diğer yandan emniyet müdürüne güveninin tam olduğunu söyledi
15 Mart, 16:44
Davada Everard'ın sahte gözaltıyla araca bindirilmesinin güvenlik kamerası görüntüleri de izlenirken, 2 görgü tanığı, kadının kelepçelendiğini gördüklerini, ancak polisin yasal görevini yaptığını sandıkları yönünde ifade verdi.

Aile: İşkenceye uğradık

Sarah Everard'ın annesi Susan Everard, davada, kızının yaşadıklarını düşündüğünde kendini 'işkenceye uğramış' hissettiğini söyledi.
İngiltere - Londra - Sarah Everard - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2021
DÜNYA
Londra'da düzenlenen Sarah Everard protestolarında en az iki kişi gözaltına alındı
16 Mart, 02:18

Babadan katile: Yüzüme bak

Kızının kokusunu taşıyan bornozunu sakladığını belirten anne Everard, "Kızım dünyadaki son saatlerini insanlığın en büyük kötülüğüne maruz kalarak geçirdi. Sarah korkunç koşullar altında öldü. Bedenini yakmak, uğradığımız son hakaretti. Onun tatlı yüzünü son kez görüp veda bile edemeyeceğimiz anlamına geliyordu" diye konuştu.
Baba Jeremy Everard, katil Couzens'a yüzüne bakmasını söyleyerek "Alacağın hiçbir ceza, bize yaşattığın acı ve işkenceyle karşılaştırılamaz" dedi.
İngiltere'de bir polis memurunun öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalede bulundu.  - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2021
DÜNYA
İngiliz polisinden itiraf: Kızım saldırıya uğrasa 'Polise gitme' derim
22 Mart, 15:05
Kararın açıklanmasının ardından cezanın ağırlığının kendilerini bir nebze rahatlattığını söyleyen aile, "O hapisteyken, dünya daha güvenli bir yer" dedi.

Kadın emniyet müdürüne rağmen

2017'de Cressida Dick'in atanmasıyla tarihinde ilk kez kadın müdürü olan Londra Emniyeti'nin açıklamasında içlerinden birinin işlediği suçlardan dolayı 'tiksindikleri, öfkelendikleri, mahvoldukları' dile getirildi. Eski meslektaşları, Couzens'ın üniformalarını 'lekelediğini' söyledi.
Sarah Everard cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2021
DÜNYA
Sarah Everard cinayetinde polis memurundan itiraf: Kaçırıp tecavüz ettim
8 Haziran , 13:23

Bu da mı münferit: Barışçı protesto düzenleyen kadınlara polis şiddeti

Günlerce aranan Everard'ın cesedinin Kent bölgesinde ormanlık alanda bulunmasının ardından Londra emniyetinden bir polis memurunun cinayetten tutuklanması infial yaratmıştı. Londra polisine ve hükümete karşı düzenlenen kadın protestolarına polisin son derece sert şekilde müdahale etmesi öfke yaratmıştı.

Taciz suçlamalarına rağmen görevden alınmamış

Cinayet soruşturmasının Couzens'ın daha önce en az iki kez teşhircilikle suçlandığının polis teşkilatı tarafından örtbas edildiğini ortaya çıkarması, öfkeyi daha da büyütmüş, kadınları korumakla görevli polisin kadına şiddetin işbirlikçisi olduğu eleştirileri yapılmıştı.
BM kadın çalışmalarının Britanya kolunun araştırmasına göre, 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 97'si, tüm yaşlardan kadınların yüzde 80'i, kamusal alanda tacize uğruyor.
Cressida Dick - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2017
YAŞAM
Londra'nın 188 yıllık polis teşkilatı tarihinde bir ilk
23 Şubat 2017, 11:39
500000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:58Facebook'a 'Reels' özelliği geldi
20:56ABD'li senatörlerden, Facebook'a 'çocuklar üzerindeki negatif etkileri saklama' suçlaması
20:54Gazprom’un eylül ayı üretimi son 13 yılın zirve noktasına ulaştı
20:44ABD'de anketlerde Biden düşüşte, Harris yükselişte
20:38Türkiye'de koronavirüsten 216 can kaybı, 29 bin 104 yeni vaka
20:36Havayolu firmasında çalışanlarından maaş eylemi: '19 aydır pandemi bahanesiyle mağdur ediliyoruz'
20:30Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi
20:21NATO görevlisinin çarptığı Ezgi Aydındağ’ın annesi: Adil yargılanacağını düşünmüyorum
20:21Şırnak'ta düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahipleri yemek firmasını bastı
20:15İngiltere'deki akaryakıt sırasıyla at üstünde dalga geçti: 'At üstündeyim, petrole ihtiyacım yok'
20:12Rus diplomat: Neo-Nazizm Ukrayna'da yükselişte
19:57Boğaziçi Üniversitesi arazisi için yeni karar: 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'
19:48MGK: Suriye'de sivillere zarar veren eylemler hassas dengeleri bozar, kalıcı çözümü engeller
19:39Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı
19:32Iraklı doktoru 'istihbaratçıyız' diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar
19:27Britanya'da kadın protestolarına neden olan kadın katili polise şartlı tahliyesiz müebbet hapis
19:24AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu
19:20Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: ABD ile ilişkilerde ciddi bir kriz var
19:20Peskov: Putin'in yakın çevresinde kovid-19'u ağır geçiren olmadı
19:06Zelenskiy, Erdoğan'dan 450 Ukraynalı mahkum için Putin'le konuşmasını rica etti