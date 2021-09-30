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https://tr.sputniknews.com/20210930/britney-spears-icin-tarihi-zafer-mahkeme-babasinin-vasiligini-askiya-aldi-1049376536.html
Britney Spears için tarihi zafer: Mahkeme, babasının vasiliğini askıya aldı
Britney Spears için tarihi zafer: Mahkeme, babasının vasiliğini askıya aldı
ABD'de bir mahkeme, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için yaptığı başvuruyu kabul ederek, Jamie Spears'ın vasilik... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T01:40+0300
2021-09-30T01:52+0300
yaşam
abd
britney spears
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Ünlü şarkıcının 'kölelikten kurtulma' savaşı olarak adlandırdığı davada Britney Spears, babasının 2009’dan bu yana süren vasiliğinin bitirilmesini talep ediyor. Los Angeles'da görülen davada mahkeme, Jamie Spears'ın vasiliğini askıya alırken, kamu muhasebecisi John Zabel'i Britney Spears'ın servetinin servetinin geçici vasisi olarak atadı.Davanın hakimi Brenda Penny, karara ilişkin, "Mevcut durumun kabul edilebilir bir yanı yok" diyerek, baba Jamie Spears'ın Britney üzerindeki vasiliğinin 'toksik bir ortam' oluşturduğunu ifade etti. Jamie Spears, aynı zamanda, 2019'da görevinden ayrılana kadar onun sağlık ve tıbbi sorunlarını denetleyen kişinin de vasisiydi. Ardından Jodi Montgomery, Spears'ın geçici vasisi olarak atandı. Haziran ayında yapılan bir duruşmada Britney Spears, babasına "vasiliğin kötüye kullanıldığı" suçlamasında bulunmuş, düzenlemeyi “zalimlik" olarak nitelendirmişti.
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abd, britney spears

Britney Spears için tarihi zafer: Mahkeme, babasının vasiliğini askıya aldı

01:40 30.09.2021 (güncellendi: 01:52 30.09.2021)
© REUTERS / Eduardo MunozBritney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde
Britney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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ABD'de bir mahkeme, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için yaptığı başvuruyu kabul ederek, Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.
Ünlü şarkıcının 'kölelikten kurtulma' savaşı olarak adlandırdığı davada Britney Spears, babasının 2009’dan bu yana süren vasiliğinin bitirilmesini talep ediyor.
Los Angeles'da görülen davada mahkeme, Jamie Spears'ın vasiliğini askıya alırken, kamu muhasebecisi John Zabel'i Britney Spears'ın servetinin servetinin geçici vasisi olarak atadı.
Davanın hakimi Brenda Penny, karara ilişkin, "Mevcut durumun kabul edilebilir bir yanı yok" diyerek, baba Jamie Spears'ın Britney üzerindeki vasiliğinin 'toksik bir ortam' oluşturduğunu ifade etti.
Jamie Spears, aynı zamanda, 2019'da görevinden ayrılana kadar onun sağlık ve tıbbi sorunlarını denetleyen kişinin de vasisiydi. Ardından Jodi Montgomery, Spears'ın geçici vasisi olarak atandı. Haziran ayında yapılan bir duruşmada Britney Spears, babasına "vasiliğin kötüye kullanıldığı" suçlamasında bulunmuş, düzenlemeyi “zalimlik" olarak nitelendirmişti.
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