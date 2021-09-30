Bülent Ersoy'un ekibindeydiler: 21 müzisyen hakkında tutuklama kararı

Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs'ta vereceği konser öncesi orkestra ekibinin PCR testi sahte çıkmıştı. Ekip, Ercan Havalimanı'nda incelemeye tabi tutulmuştu.TV100'de yer alan habere göre Sahte belgeleri düzenleyen Kuzey Kıbrıs vatandaşı otel yöneticileri, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı olayda Türk vatandaşı olan 21 müzisyenin, bir ay süren gözetim sonrasında tutuklanmasına karar verildi.
Bülent Ersoy'un ekibinde yer alan ve geçen günlerde Kuzey Kıbrıs'taki konser öncesi PCR testleri sahte çıkan 21 müzisyen için tutukluluk kararı verildi.
Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs'ta vereceği konser öncesi orkestra ekibinin PCR testi sahte çıkmıştı. Ekip, Ercan Havalimanı'nda incelemeye tabi tutulmuştu.
TV100'de yer alan habere göre Sahte belgeleri düzenleyen Kuzey Kıbrıs vatandaşı otel yöneticileri, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı olayda Türk vatandaşı olan 21 müzisyenin, bir ay süren gözetim sonrasında tutuklanmasına karar verildi.