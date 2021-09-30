https://tr.sputniknews.com/20210930/caretta-tuba-2-yilda-7-ulkeye-ugradi-12-bin-kilometre-yol-yapti-1049393903.html

'Caretta Tuba' 2 yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı

'Caretta Tuba' 2 yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı

DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılarak yaklaşık 2 yıl önce denize bırakılan deniz kaplumbağası "Caretta Tuba", 12 bin kilometreden fazla yol kat... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T15:51+0300

2021-09-30T15:51+0300

2021-09-30T15:51+0300

yaşam

dekamer

takip

harita

gezi

seyir

caretta caretta

ülke

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049393851_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b6f9f1b358d8b4014e0bb483ed563199.jpg

Deniz kaplumbağaları yaşamlarının büyük kısmını denizlerde geçiriyor. Bu hayvanlar için en büyük tehdid de denizlerden geliyor.DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla 2 yılda 18 kaplumbağaya verici takıldı.'Özlem', 'Suda' ve 'Leyla' ismi verilen 3 deniz kaplumbağası ile 'Adanalı' adı verilen yeşil deniz kaplumbağası Muğla'nın Ortaca ilçesinden 2 gün önce suya bırakıldı.DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen bu yıl suya bırakılacaklarla toplamda 63 caretta carettayı çiple uydudan takip etmiş olacaklarını anlattı.Sözbilen, uydudan çip ile izleme aşamasında, bu canlıların denizde nerelerde beslendiği, beslenme alanlarına nasıl gittikleri, nasıl bir göç yolu izledikleri ve göç sırasındaki davranışlarına ilişkin sorulara cevap aradıklarını söyledi.'Caretta Tuba, haritadan 5 milyondan fazla görüntülendi'Sözbilen, 28 Ağustos 2019'da İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakılan "Caretta Tuba"nın rotasını gösteren haritanın 5 milyondan fazla görüntülendiğini ve izlendiğine dikkat çekti:"Hem bizim yaptığımız çalışmalara hem deniz kaplumbağalarına ilginin olması açısından Tuba güzel bir elçi oldu."Caretta Tuba'nın, 12 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini, Adriyatik Denizi'nde yukarı ve aşağı yön çizdiğini, Yunanistan, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Malta açık denizlerine uğradığını, şu anda Malta açıklarında olduğunu belirten Sözbilen, şunları kaydetti:"Tuba iyi bir veri verdi bize. Biz kaplumbağaları yaklaşık bir sene izlemeyi hedefliyoruz. Bu bazen 1 veya 3 ay da olabiliyor. 25 aydır veri alıyoruz ve halen sinyal göndermeye devam ediyor. Daha sinyal gönderecek mi bilmiyoruz. Eğer Tuba, 7-8 ay daha veri gönderirse çok iyi olacak. Kaplumbağalar, 2 veya 3 senede bir tekrar yuvalama kumsallarına geri geliyor. Tuba, 3'üncü senesinde pil ömrü izin verir de gelecek olursa ve izleyebilirsek bizim için güzel bir veri olacak. Şu ana kadar izlediğimiz kaplumbağalar kıyısal alanlarda kaldı ama Tuba, açık denizde kalmayı tercih ediyor. Malta açıklarında, Adriyatik Denizi'nde açıkta yaşıyor. Dönüşünü de izlersek keyifli bir çalışma olacak. İzleyebildiğimiz en uzun caretta caretta Tuba oldu, güzel veriler alıyoruz."(Tuba'nın nerede olduğunu merak edenler bağlantıdaki haritadan takip edebilir: Tuba Nerede?)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dekamer, takip, harita, gezi, seyir, caretta caretta, ülke