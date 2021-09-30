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https://tr.sputniknews.com/20210930/cezayirde-limanda-demirli-olan-gemi-yan-yatti-1049377105.html
Cezayir’de limanda demirli olan gemi yan yattı
Cezayir’de limanda demirli olan gemi yan yattı
Cezayir’de Portekiz’den gelen Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su almasının ardından yan yattı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T02:29+0300
2021-09-30T03:31+0300
dünya
cezayir
portekiz
gemi kazası
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Cezayir’in başkenti Cezayir’e Portekiz’den gelen IVAN adlı Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su alarak yan yattı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin su alması sonucu sağ tarafa doğru yattığı aktarılarak, gemide bulunan 17 mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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cezayir, portekiz, gemi kazası, gemi

Cezayir’de limanda demirli olan gemi yan yattı

02:29 30.09.2021 (güncellendi: 03:31 30.09.2021)
© İHACezayir’de Portekiz’den gelen Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su almasının ardından yan yattı.
Cezayir’de Portekiz’den gelen Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su almasının ardından yan yattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© İHA
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Cezayir’de Portekiz’den gelen Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su almasının ardından yan yattı.
Cezayir’in başkenti Cezayir’e Portekiz’den gelen IVAN adlı Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su alarak yan yattı.
Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin su alması sonucu sağ tarafa doğru yattığı aktarılarak, gemide bulunan 17 mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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