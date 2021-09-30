https://tr.sputniknews.com/20210930/ciglik-filminin-evi-5-dolara-kiralanacak-1049402437.html

Çığlık filminin evi 5 dolara kiralanacak

Çığlık filminin evi 5 dolara kiralanacak

Vizyona girişinin 25. yılını kutlayan Hollywood yapımı Çığlık (Scream) filmi, filmin çekildiği evin Airbnb aracılığıyla 3 gün için 5 dolara kiralanmasına izin... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T19:06+0300

2021-09-30T19:06+0300

2021-09-30T19:06+0300

yaşam

dolar

airbnb

ev

korku

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kira

scream (film)

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Stu Macher'in 1996 yapımı gerilim filmi Çığlık'ın çekildiği ev Airbnb aracılığıyla korku filmi tutkunlarına kiralanacak.25. yılını kutlayan filmin çekildiği ev, 27, 29 ve 31 Ekim'de gerçek 'Çığlık' deneyimini yaşayacak 4 misafiri ağırlayacak.Filme göre Woodsboro'da olan 2.8 milyon dolarlık ev, gerçekte Kaliforniya'da 298 dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor.Hayalet suratlı vitray penceresiyle 4 bin 900 metrekarelik ev, konuklarını bekliyor. Eve gelecek olan 4 konuğu ise filmin oyuncusu David Arquette karşılayacak.Airbnb’deki ilana göre ev, 1990’lı yılların nostaljik havasını yansıtıyor. Eve gelen konuklara ayrıca bir DVD paketi ve Courteney Cox ile David Arquette’in de yer alacağı bildirilen '2022 yapımı Scream' filmi afişleri de dahil olmak üzere bazı hediyeler verilecek.Airbnb, evin kapılarında bıçak izleri olduğunu ve filmde Rose McGowan'ın canlandırdığı Tatum Riley'nin öldürüldüğü aynı korkutuculupa sahip 3 arabalık garajın bulunduğunu belirtiyor.

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