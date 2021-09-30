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Çığlık filminin evi 5 dolara kiralanacak
© Fotoğraf : Scream (Movie)Çığlık filminin evi 3 geceliğine 5 dolara kiralanabilecek
© Fotoğraf : Scream (Movie)
Vizyona girişinin 25. yılını kutlayan Hollywood yapımı Çığlık (Scream) filmi, filmin çekildiği evin Airbnb aracılığıyla 3 gün için 5 dolara kiralanmasına izin veriyor.
Stu Macher'in 1996 yapımı gerilim filmi Çığlık'ın çekildiği ev Airbnb aracılığıyla korku filmi tutkunlarına kiralanacak.
do you like scary movies? how about watching them from the original #ScreamMovie house? 👻— Airbnb (@Airbnb) September 29, 2021
live out your SCREAM dreams in woodsboro with your host @davidarquette…if you dare. bookings open on october 12 at 1pm EDT. https://t.co/8UWh4133jr pic.twitter.com/9MStCxywTA
25. yılını kutlayan filmin çekildiği ev, 27, 29 ve 31 Ekim'de gerçek 'Çığlık' deneyimini yaşayacak 4 misafiri ağırlayacak.
Filme göre Woodsboro'da olan 2.8 milyon dolarlık ev, gerçekte Kaliforniya'da 298 dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor.
You’re not scared are you? Learn how to book your stay @airbnb & see the new SCREAM in theaters January 2022 @ScreamMovies pic.twitter.com/ZRm4q1SucI— David Arquette (@DavidArquette) September 29, 2021
Hayalet suratlı vitray penceresiyle 4 bin 900 metrekarelik ev, konuklarını bekliyor. Eve gelecek olan 4 konuğu ise filmin oyuncusu David Arquette karşılayacak.
Airbnb’deki ilana göre ev, 1990’lı yılların nostaljik havasını yansıtıyor. Eve gelen konuklara ayrıca bir DVD paketi ve Courteney Cox ile David Arquette’in de yer alacağı bildirilen '2022 yapımı Scream' filmi afişleri de dahil olmak üzere bazı hediyeler verilecek.
Airbnb, evin kapılarında bıçak izleri olduğunu ve filmde Rose McGowan'ın canlandırdığı Tatum Riley'nin öldürüldüğü aynı korkutuculupa sahip 3 arabalık garajın bulunduğunu belirtiyor.