https://tr.sputniknews.com/20210930/cin-5-bin-odali-karantina-tesisi-kuruyor-yemegi-robotlar-verecek-1049400940.html

Çin, 5 bin odalı karantina tesisi kuruyor: Yemeği robotlar verecek

Çin, 5 bin odalı karantina tesisi kuruyor: Yemeği robotlar verecek

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alan Çin, 'sıfır Kovid' politikasını sertleştirdi. Çin'in Guangzhou kentinde 5 bin odalık bir tesis inşa... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:39+0300

2021-09-30T18:39+0300

2021-09-30T18:39+0300

koronavirüs

çin

robot

yemek

karantina

salgın

vuhan

kovid-19

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Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler sınırları yeniden açıp koronavirüs kısıtlamalarını gevşetirken Pekin, 'sıfır Kovid' stratejisinde yeni bir atağa geçti. Ülkede, 260 milyon dolara yapılan 5 bin odalı karantina tesisisin önümüzdeki günlerde açılacağı açıklandı. Geleneksel Çin tarzı gri çatılı üç katlı binalardan oluşan devasa kompleksin 46 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayıldığı belirtilirken, inşasının üç aydan kısa bir süre aldığı bildirildi.Çin, karantina alanlarını şehirden ayırmak için böyle bir yöntem izliyor. Ülkedeki karantina otellerinin yerine geçecek tesis, yurtdışından gelen yolculara hizmet verecek.Yolcuların doğrudan havaalanından otobüslerle karantina merkezine taşınacağı ve en az iki hafta süreyle burada kalacakları belirtildi. Odalarda görüntülü sohbet etmeyi uygun kılan kameralardan yer alırken, yapay zeka ile hastanın sürekli ateşi izleniyor, durumu kontrol ediliyor. Öte yandan, karantina merkezinde yemek servislerinin robotlar tarafından yapılması da planlanıyor. Böylelikle en az şekilde temas sağlanması hedefleniyor.'Dünyadaki en modern karantina merkezi'Sözcü'nün AFP'den aktardığına göre, Dış İlişkiler Konseyi’nde küresel sağlık alanında kıdemli bir araştırmacı olan Yanzhong Huang, “Burası tartışmasız dünyadaki en modern karantina merkezi. Çok yüksek teknoloji ve çok sofistike malzemeler kullanılıyor” dedi.Resmi olarak Guangzhou Uluslararası Sağlık İstasyonu olarak adlandırılan karantina tesisi, Çin'de türünün ilk örneği olarak öne çıkıyor. Huang, “Bu sadece geçici bir önlem değil. Çinli liderler bu pandeminin sona ermesinin biraz zaman alacağı ve ülke sınırlarının bu şekilde denetlenebileceği görüşünde. Bu gibi tesisler sıfır tolerans stratejisini kurumsallaştırmanın bir yolu olarak hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

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çin, robot, yemek, karantina, salgın, vuhan, kovid-19