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https://tr.sputniknews.com/20210930/cinsel-tacizle-suclanan-esra-ersoy-benim-kendisine-dava-acmam-gerekirdi-1049388577.html
Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi
Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi
İş insanı M.Y.'ye müstehcen görüntülerini gönderdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Esra Ersoy, cinsel taciz iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. M.Y... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T13:52+0300
2021-09-30T13:52+0300
türkiye
cinsel taciz
dava
açıklama
soruşturma
sevgili
bekar
esra ersoy
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Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.M.Y., Ersoy'un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu. Yapılan incelemede Ersoy'un, şikâyet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi. Esra Ersoy ise sosyal medya hesabından M.Y.'nin kendisine gönderdiği mesajları paylaştı.'Benim dava açmam gerekirdi'Açıklamalarda bulunan Ersoy, taciz iddiasında bulunan iş insanı M.Y.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek, "Benim kendisine dava açmam gerekirdi. Beni rencide ediyor, incitiyor" dedi. M.Y.'nin 11 yıl boyunca hayatında olduğunu ve hala kendisine değer verdiğini öne süren Ersoy şunları söyledi:"Beni insanlara karşı çirkin ve kötü iddialarda bulunarak rencide etmesi zoruma gidiyor açıkçası. Evli olduğunu bilmiyordum. Bana bekar olduğunu söylemişti. Evlenmek istiyordu benimle, ben de bu sözlere inanmıştım. Belli bir süre sonra evli olduğu ortaya çıktı. Boşanacağını söyledi. Sevmiştim ben onu belki hala seviyorum asla onu hayatımda bir daha istemiyorum. Beni insanların önünde kötü bir duruma düşürdü. Çıkan haberleri görünce şok geçirdim. Erkek arkadaşım olduğu için cinsel içerikli video ve fotoğraf gönderdim."'Bana zarar vermesinden korkuyorum'Ersoy, "Tehdit mesajları geldi bana, kendi ailesinden birisinden. Ben onunla hiç davalık olmak istemedim, yaşanan güzel günlerin hatırına görünen o ki benim elimde olan delilleri ortaya dökmem gerekir. Bu çıkan haberler olayın gerçeğini yansıtmıyor. 2009 yılından itibaren bana attığı mesajlar, mailler ben biraz tembel bir insanım mesajlarımı silmemişim bana böyle bir iftira atılınca o mesajlara ulaşabiliyorum attığı mesajlar duruyor" dedi. 'En güzel yıllarımı yedi'İş adamı M.Y. ile 20 yaşındayken tanıştığını, 30 yaşlarına geldiğini söyleyen Ersoy, "Benim en güzel yıllarımı yedi, üstüne çirkin iftiralarla beni bu durumlara getirmesi hoş değil. Beni kullandı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210929/esra-ersoy-hakkinda-is-insanina-cinsel-taciz-sorusturmasi-1049352572.html
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cinsel taciz, dava, açıklama, soruşturma, sevgili, bekar, esra ersoy

Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

13:52 30.09.2021
© DHAEsra Ersoy
Esra Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© DHA
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İş insanı M.Y.'ye müstehcen görüntülerini gönderdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Esra Ersoy, cinsel taciz iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. M.Y. isimli şahsın kendisine bekar olduğunu söylediğini iddia eden Ersoy, "Benim kendisine dava açmam gerekirdi" dedi.
Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
M.Y., Ersoy'un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu. Yapılan incelemede Ersoy'un, şikâyet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi. Esra Ersoy ise sosyal medya hesabından M.Y.'nin kendisine gönderdiği mesajları paylaştı.

'Benim dava açmam gerekirdi'

Açıklamalarda bulunan Ersoy, taciz iddiasında bulunan iş insanı M.Y.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek, "Benim kendisine dava açmam gerekirdi. Beni rencide ediyor, incitiyor" dedi. M.Y.'nin 11 yıl boyunca hayatında olduğunu ve hala kendisine değer verdiğini öne süren Ersoy şunları söyledi:
"Beni insanlara karşı çirkin ve kötü iddialarda bulunarak rencide etmesi zoruma gidiyor açıkçası. Evli olduğunu bilmiyordum. Bana bekar olduğunu söylemişti. Evlenmek istiyordu benimle, ben de bu sözlere inanmıştım. Belli bir süre sonra evli olduğu ortaya çıktı. Boşanacağını söyledi. Sevmiştim ben onu belki hala seviyorum asla onu hayatımda bir daha istemiyorum. Beni insanların önünde kötü bir duruma düşürdü. Çıkan haberleri görünce şok geçirdim. Erkek arkadaşım olduğu için cinsel içerikli video ve fotoğraf gönderdim."
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
YAŞAM
Esra Ersoy hakkında iş insanına cinsel taciz soruşturması
Dün, 14:24

'Bana zarar vermesinden korkuyorum'

Ersoy, "Tehdit mesajları geldi bana, kendi ailesinden birisinden. Ben onunla hiç davalık olmak istemedim, yaşanan güzel günlerin hatırına görünen o ki benim elimde olan delilleri ortaya dökmem gerekir. Bu çıkan haberler olayın gerçeğini yansıtmıyor. 2009 yılından itibaren bana attığı mesajlar, mailler ben biraz tembel bir insanım mesajlarımı silmemişim bana böyle bir iftira atılınca o mesajlara ulaşabiliyorum attığı mesajlar duruyor" dedi.

'En güzel yıllarımı yedi'

İş adamı M.Y. ile 20 yaşındayken tanıştığını, 30 yaşlarına geldiğini söyleyen Ersoy, "Benim en güzel yıllarımı yedi, üstüne çirkin iftiralarla beni bu durumlara getirmesi hoş değil. Beni kullandı" ifadelerini kullandı.
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