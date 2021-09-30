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Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı
Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı
Yaklaşık bir yıl önce Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri zaferinin ardından görevden ayrılan eski Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, çok büyük... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:21+0300
2021-09-30T14:21+0300
ermenistan
dünya
tutuklama
istifa
dağlık karabağ
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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre 2018-2020 yıllarında görev yapan Tonoyan, 4.6 milyon dolarlık yolsuzluk yaptığına dair şüpheler nedeniyle gözaltına alındı ve hakkında dava soruşturma başlatıldı.Soruşturmanın Ermeni ordusu için mühimmat alımındaki ihlallere ilişkin olarak başlatıldığı, Tonoyan'la birlikte ünlü silah tüccarı David Galstyan'ın da gözaltına alındığı belirtildi.Tonoyan ve Galstyan'ın tutuklanması için mahkemeye dilekçe verildiği de bildirildi.Tonoyan, geçen sene 27 Eylül'de yeniden alevlenen ve Ermenistan'ın hak iddia ettiği toprakları kaybetmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından 20 Kasım'da koltuktan inmişti.
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ermenistan, tutuklama, istifa, dağlık karabağ

Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı

14:21 30.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDavid Tonoyan
David Tonoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Sputnik
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Yaklaşık bir yıl önce Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri zaferinin ardından görevden ayrılan eski Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, çok büyük çaplı yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre 2018-2020 yıllarında görev yapan Tonoyan, 4.6 milyon dolarlık yolsuzluk yaptığına dair şüpheler nedeniyle gözaltına alındı ve hakkında dava soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın Ermeni ordusu için mühimmat alımındaki ihlallere ilişkin olarak başlatıldığı, Tonoyan'la birlikte ünlü silah tüccarı David Galstyan'ın da gözaltına alındığı belirtildi.
Tonoyan ve Galstyan'ın tutuklanması için mahkemeye dilekçe verildiği de bildirildi.
Tonoyan, geçen sene 27 Eylül'de yeniden alevlenen ve Ermenistan'ın hak iddia ettiği toprakları kaybetmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından 20 Kasım'da koltuktan inmişti.
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