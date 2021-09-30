https://tr.sputniknews.com/20210930/daglik-karabag-catismalari-sonrasi-istifa-eden-eski-ermeni-savunma-bakani-tonoyan-gozaltina-alindi-1049389914.html

Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı

Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı

Yaklaşık bir yıl önce Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri zaferinin ardından görevden ayrılan eski Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, çok büyük... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T14:21+0300

2021-09-30T14:21+0300

2021-09-30T14:21+0300

ermenistan

dünya

tutuklama

istifa

dağlık karabağ

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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre 2018-2020 yıllarında görev yapan Tonoyan, 4.6 milyon dolarlık yolsuzluk yaptığına dair şüpheler nedeniyle gözaltına alındı ve hakkında dava soruşturma başlatıldı.Soruşturmanın Ermeni ordusu için mühimmat alımındaki ihlallere ilişkin olarak başlatıldığı, Tonoyan'la birlikte ünlü silah tüccarı David Galstyan'ın da gözaltına alındığı belirtildi.Tonoyan ve Galstyan'ın tutuklanması için mahkemeye dilekçe verildiği de bildirildi.Tonoyan, geçen sene 27 Eylül'de yeniden alevlenen ve Ermenistan'ın hak iddia ettiği toprakları kaybetmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından 20 Kasım'da koltuktan inmişti.

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ermenistan, tutuklama, istifa, dağlık karabağ