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Daniel Craig son kez 'James Bond' olarak beyaz perdede
Daniel Craig son kez 'James Bond' olarak beyaz perdede
Son dört filmde '007 James Bond' olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Daniel Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği 'Ölmek İçin Zaman Yok'... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T12:02+0300
2021-09-30T12:15+0300
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek. Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw'ın rol aldığı 'Ölmek İçin Zaman Yok' (No Time To Die) izleyici ile buluşacak. Son dört filmde '007 James Bond' olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalmasını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya gelişini konu ediniyor. Macera ve aksiyon ağırlıklı 'Ölmek İçin Zaman Yok' filminde Bond, aktif hizmetten ayrılmış ve Jamaika'da sakin bir hayatın keyfini sürmektedir. CIA'den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.
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daniel craig, james bond, фото

Daniel Craig son kez 'James Bond' olarak beyaz perdede

12:02 30.09.2021 (güncellendi: 12:15 30.09.2021)
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Son dört filmde '007 James Bond' olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Daniel Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği 'Ölmek İçin Zaman Yok' (No Time To Die) yarın vizyona girecek.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.
Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw'ın rol aldığı 'Ölmek İçin Zaman Yok' (No Time To Die) izleyici ile buluşacak.
Son dört filmde '007 James Bond' olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalmasını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya gelişini konu ediniyor.
Macera ve aksiyon ağırlıklı 'Ölmek İçin Zaman Yok' filminde Bond, aktif hizmetten ayrılmış ve Jamaika'da sakin bir hayatın keyfini sürmektedir. CIA'den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 ay sonra gerçekleştirilen Craig'in James Bond'a veda ettiği filmin galası İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Albert Hall'da yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 ay sonra gerçekleştirilen Craig&#x27;in James Bond&#x27;a veda ettiği filmin galası İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Albert Hall&#x27;da yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/3
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 ay sonra gerçekleştirilen Craig'in James Bond'a veda ettiği filmin galası İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Albert Hall'da yapıldı.

© REUTERS / POOL

Galaya İngiliz Kraliyet ailesinden Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi ile Prens Charles ve Camilla Parker da katıldı.

Galaya İngiliz Kraliyet ailesinden Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi ile Prens Charles ve Camilla Parker da katıldı. - Sputnik Türkiye
2/3
© REUTERS / POOL

Galaya İngiliz Kraliyet ailesinden Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi ile Prens Charles ve Camilla Parker da katıldı.

© REUTERS / POOL

Katıldığı etkinliklerde sade giyinmeyi tercih eden Kate Middleton bu kez tercih ettiği elbiseyle göz kamaştırdı. Dünya basını Middleton’ın ışıltılı kıyafetiyle film yıldızlarını bile gölgede bıraktığını yazdı.

Katıldığı etkinliklerde sade giyinmeyi tercih eden Kate Middleton bu kez tercih ettiği elbiseyle göz kamaştırdı. Dünya basını Middleton’ın ışıltılı kıyafetiyle film yıldızlarını bile gölgede bıraktığını yazdı. - Sputnik Türkiye
3/3
© REUTERS / POOL

Katıldığı etkinliklerde sade giyinmeyi tercih eden Kate Middleton bu kez tercih ettiği elbiseyle göz kamaştırdı. Dünya basını Middleton’ın ışıltılı kıyafetiyle film yıldızlarını bile gölgede bıraktığını yazdı.

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