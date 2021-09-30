https://tr.sputniknews.com/20210930/daniel-craig-son-kez-james-bond-olarak-beyaz-perdede-1049384332.html

Daniel Craig son kez 'James Bond' olarak beyaz perdede

Daniel Craig son kez 'James Bond' olarak beyaz perdede

Son dört filmde '007 James Bond' olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Daniel Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği 'Ölmek İçin Zaman Yok'... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T12:02+0300

2021-09-30T12:02+0300

2021-09-30T12:15+0300

daniel craig

james bond

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek. Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw'ın rol aldığı 'Ölmek İçin Zaman Yok' (No Time To Die) izleyici ile buluşacak. Son dört filmde '007 James Bond' olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalmasını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya gelişini konu ediniyor. Macera ve aksiyon ağırlıklı 'Ölmek İçin Zaman Yok' filminde Bond, aktif hizmetten ayrılmış ve Jamaika'da sakin bir hayatın keyfini sürmektedir. CIA'den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.

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daniel craig, james bond, фото