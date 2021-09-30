Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210930/danimarkada-verdigi-para-karsiliginda-bos-cerceve-alan-muze-sanatcidan-geri-odeme-talep-ediyor-1049388758.html
Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor
Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor
Danimarka'daki Kunsten modern sanat müzesi, enstalasyon yapması için kendisine verilen parayı alıp karşılığında adını ‘Parayı al ve kaç‘ koyduğu boş bir ‘eser’... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T13:53+0300
2021-09-30T13:53+0300
yaşam
danimarka
müze
sanat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049291337_0:70:740:486_1920x0_80_0_0_b8c8c5d6b4ab1aded45878ccf740a2fb.jpg
Sanatçı Jens Haaning ülkenin kuzeyindeki Kunsten modern sanat müzesiyle bir Danimarkalı ve Avustralyalının yıllık gelirini gösteren çalışmayı yeniden yapmak için müzeden para aldı. Ancak karşılığında ‘Parayı al ve kaç’ adını verdiği iki adet boş çerçeve teslim etti. Olay kamuoyunda ve sanat camiasında şaşkınlıkla karşılanırken, müze yönetimi serginin sona ermesinin ardından Haaning'den parayı geri vermesini talep etti. Aalborg kentindeki müzenin müdürü Lasse Andersson, BBC'nin Newsday programına verdiği demeçte, "Küratörlük ekibimi ve beni biraz kızdırdı, ama gerçekten biraz da güldüm" dedi.Andersson, "Bu müzenin parası ve 16 Ocak'ta geri döneceğine dair bir sözleşmemiz var" dese de sanatçı Haaning, geri ödeme yapmamakta ısrarlı. Danimarka gazetesi dr.dk'ye konuşan Haaning, "Benim gibi sefil çalışma koşullarına sahip olan diğer insanları da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullanarak, geçmiş çalışmalarının kendisine 25.000 kron'a mâl olduğunu belirtti. Haaning'in gazeteye yaptığı açıklamalar sorulan Andersson ise, parayı geri almaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı ve "Bence Jens pazarlığı biraz bozdu" diye konuştu.
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049291337_0:0:740:555_1920x0_80_0_0_035085992ea205d1ac82c09245da1870.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danimarka, müze, sanat

Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor

13:53 30.09.2021
© Mette Kirstine Goddiksen/Kunsten Museum of Modern Art AalborgSanatçı müzenin eser yapması için verdiği parayı alıp kaçtı: Adını da sanat koydu
Sanatçı müzenin eser yapması için verdiği parayı alıp kaçtı: Adını da sanat koydu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Mette Kirstine Goddiksen/Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Abone ol
Danimarka'daki Kunsten modern sanat müzesi, enstalasyon yapması için kendisine verilen parayı alıp karşılığında adını ‘Parayı al ve kaç‘ koyduğu boş bir ‘eser’ veren sanatçı Jens Haaning'in peşine düştü. Haaning ise parayı geri ödememekte ısrarlı.
Sanatçı Jens Haaning ülkenin kuzeyindeki Kunsten modern sanat müzesiyle bir Danimarkalı ve Avustralyalının yıllık gelirini gösteren çalışmayı yeniden yapmak için müzeden para aldı. Ancak karşılığında ‘Parayı al ve kaç’ adını verdiği iki adet boş çerçeve teslim etti.
Olay kamuoyunda ve sanat camiasında şaşkınlıkla karşılanırken, müze yönetimi serginin sona ermesinin ardından Haaning'den parayı geri vermesini talep etti.
Aalborg kentindeki müzenin müdürü Lasse Andersson, BBC'nin Newsday programına verdiği demeçte, "Küratörlük ekibimi ve beni biraz kızdırdı, ama gerçekten biraz da güldüm" dedi.
Andersson, "Bu müzenin parası ve 16 Ocak'ta geri döneceğine dair bir sözleşmemiz var" dese de sanatçı Haaning, geri ödeme yapmamakta ısrarlı.
Danimarka gazetesi dr.dk'ye konuşan Haaning, "Benim gibi sefil çalışma koşullarına sahip olan diğer insanları da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullanarak, geçmiş çalışmalarının kendisine 25.000 kron'a mâl olduğunu belirtti.
Haaning'in gazeteye yaptığı açıklamalar sorulan Andersson ise, parayı geri almaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı ve "Bence Jens pazarlığı biraz bozdu" diye konuştu.
106000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:42Nejat İşler otele yerleştiğini açıkladı
14:35Trump'ın liderlerle sürreal görüşmeleri: Erdoğan'a 'Geceyarısı Ekspresi'ni izledin mi' diye sormuş
14:34TCMB'nin faizleri indirdiği toplantının detayları açıklandı
14:32Fıskiyelerle oynayan çocuk, beyin yiyen amip sebebiyle hayatını kaybetti
14:30Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi
14:21Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı
14:13AYM'den halk otobüs şoförü için 'biji' kararı: 'Terör örgütü propagandası'
14:13Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
14:09Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor
13:59Şarkıcı Efkariye hayatını kaybetti
13:53Aracını taksiye dönüştürmek isteyenlerden 2 günde 400 başvuru
13:53Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor
13:52Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi
13:44ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayı Flake, Türkiye’den ‘agreman’ alabilecek mi?
13:43Eşinin yanında parası yetmeyen müşteriden etkilendi, iş yerine 'bahşişle ödeme' sistemi getirdi
13:35Özlem Türeci: Güçlendirici aşılar 12-18 ayda bir verilebilir
13:35Viral olan kaza görüntülerini çeken kişi konuştu: Amacımız eğlenceli bir video çekmek değildi
13:21Türkiye'de geçen yıl 13 ilde 'yüksek hava kirliliği' gözlendi
13:18Putin ile Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bu sene toplanmasında anlaştı
13:171 kuruşluk banka borcu için evine ihtarname gönderildi: Bin TL 1 kuruş talep ediliyor