https://tr.sputniknews.com/20210930/danimarkada-verdigi-para-karsiliginda-bos-cerceve-alan-muze-sanatcidan-geri-odeme-talep-ediyor-1049388758.html

Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor

Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor

Danimarka'daki Kunsten modern sanat müzesi, enstalasyon yapması için kendisine verilen parayı alıp karşılığında adını ‘Parayı al ve kaç‘ koyduğu boş bir ‘eser’... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T13:53+0300

2021-09-30T13:53+0300

2021-09-30T13:53+0300

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Sanatçı Jens Haaning ülkenin kuzeyindeki Kunsten modern sanat müzesiyle bir Danimarkalı ve Avustralyalının yıllık gelirini gösteren çalışmayı yeniden yapmak için müzeden para aldı. Ancak karşılığında ‘Parayı al ve kaç’ adını verdiği iki adet boş çerçeve teslim etti. Olay kamuoyunda ve sanat camiasında şaşkınlıkla karşılanırken, müze yönetimi serginin sona ermesinin ardından Haaning'den parayı geri vermesini talep etti. Aalborg kentindeki müzenin müdürü Lasse Andersson, BBC'nin Newsday programına verdiği demeçte, "Küratörlük ekibimi ve beni biraz kızdırdı, ama gerçekten biraz da güldüm" dedi.Andersson, "Bu müzenin parası ve 16 Ocak'ta geri döneceğine dair bir sözleşmemiz var" dese de sanatçı Haaning, geri ödeme yapmamakta ısrarlı. Danimarka gazetesi dr.dk'ye konuşan Haaning, "Benim gibi sefil çalışma koşullarına sahip olan diğer insanları da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullanarak, geçmiş çalışmalarının kendisine 25.000 kron'a mâl olduğunu belirtti. Haaning'in gazeteye yaptığı açıklamalar sorulan Andersson ise, parayı geri almaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı ve "Bence Jens pazarlığı biraz bozdu" diye konuştu.

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