https://tr.sputniknews.com/20210930/diyanet-isleri-baskani-erbas-51-yurdumuzda-10-bin-188-ogrenciye-ev-konforunda-bir-ortam-sunuyoruz-1049385403.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 51 yurdumuzda 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda bir ortam sunuyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 51 yurdumuzda 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda bir ortam sunuyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Türkiye genelindeki 51 yurdunda 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda, sağlıklı, huzurlu ve güvenli... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T12:37+0300

2021-09-30T12:37+0300

2021-09-30T12:37+0300

türkiye

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

bilgi

öğrenci

yurt

ali erbaş

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş’la Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Öğrenciler Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı yurdun girişinde çiçeklerle karşıladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Yurt Müdürü Fehime Sertel’den yurt hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle bir müddet sohbet eden Başkan Erbaş, akşam yemeğini yurdun yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yedi.Erbaş, ayrıca sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Erbaş’ın Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye genelinde hizmet veren öğrenci yurtlarıyla ilgili bilgileri de içeren paylaşımı şu şekilde:“Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdumuzda öğrencilerimizle bir araya geldik. Türkiye genelinde hizmet veren 51 yurdumuzda 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sunuyoruz.”

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türkiye, diyanet işleri başkanlığı, bilgi, öğrenci, yurt, ali erbaş