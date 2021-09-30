Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/donusum-icin-2-gunde-400-basvuru-1049388900.html
Aracını taksiye dönüştürmek isteyenlerden 2 günde 400 başvuru
Aracını taksiye dönüştürmek isteyenlerden 2 günde 400 başvuru
İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı. Bakırköy'de bulunan başvuru merkezlerinde yoğunluk oluştu. Ulaştırma... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T13:53+0300
2021-09-30T14:00+0300
türkiye
ibb
dönüşüm
karar
taksi
taksici
dolmuş
minibüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049388574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3454e2042d41fe9e364e8b4dd3989b6d.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifiyle son Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. 26 Eylül'de başlayan ve 30 gün sürecek olan başvurular, Bakırköy ve Kartal'daki hizmet merkezlerinde yapılıyor. UKOME kararında belirlendiği üzere minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü için başvuru süresi 30 günle sınırlı. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlendi. Başvurular, bizzat araç veya vekaletname sahipleri tarafından yapılıyor. Başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekâletname, Araç Tescil Özet Raporu yeterli. Üzerinde araç bulunmayan plakaların dönüşüm başvuruları kabul edilmiyor. 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuruların yoğun olduğunu belirtti.'4 bin başvuru bekliyoruz'Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuru süreci hakkında bilgi vererek, "750 minibüs 250 dolmuşun taksiye dönüşüm kararını aldık. Vatandaşlarımız bu süreci tamamlamak için alanlara geldiler. Başvuruları Kartal ve Bakırköy'deki başvuru merkezlerimizden alıyoruz. Dünden bu yana yaklaşık 400 tane başvuru aldık. Bu rakamın 4 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hat bazında kura çekilecek, her hat için taksiye dönüşecek araç sayısı belirlendi. 30 günün ardından canlı yayında kura çekimi yapılacak. Başvuranların gelir endişesi olduğunu biliyoruz amacımız bu yarayı tedavi etmek" dedi.40 yıldır minibüsçülük yapan Mustafa Karaman, "İstanbul'da 6 bin 400 tane minibüs var. Bu minibüslerin çoğu iş yapmıyor. Mazot parasını dahi ödeyemiyoruz, arabalarımızı sıfırlayamıyoruz. Bin tane taksi kararı yetersiz. Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. 5 bin tane ticari taksi çıkarıp ihale yapacağına İstanbul'daki minibüsçülerden dönüşüm yapsın. İstanbul'da zaten trafik sorunu var. Ekstra 5 bin tane taksi geldiğinde daha kötü olur" dedi.Minibüsçü Ahmet Yüksekdağ ise, "Yeni taksi olarak ihale açılmasın. Yeni taksi verilmesin. Minibüsler taksiye çevrilsin. Onlar yeni taksi ihalesi açıp para kazanmak istiyorlar. Trafik zaten yürümüyor. Minibüsler taksiye çevrilirse trafiğin de yükü azalır" diye konuştu.'Tek yetkili İBB olsun'Minibüsçü Hüseyin Tozlu, yetkilerin yalnızca İBB'de olması gerektiğini belirterek "Tek yetkili kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun. Bizim duraklarımızdaki kalkış saatlerimiz, çalışma sistemlerimiz, İBB'de olsun. Bir taksinin yevmiyesi 600 lira ama minibüsçülerin öyle değil, kalan minibüsçülere çözüm bulunması gerek" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210930/ibbnin-taksi-projesi-9uncu-kezi-ukomede-oylama-bugun-yapilacak-1049379950.html
https://tr.sputniknews.com/20210928/icisleri-bakanligindan-taksi-genelgesi-yolcu-almayan-taksi-trafikten-men-edilecek-1049311819.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049388574_223:0:1663:1080_1920x0_80_0_0_214734b3820d9e5a7bca09d0dba31501.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, dönüşüm, karar, taksi, taksici, dolmuş, minibüs

Aracını taksiye dönüştürmek isteyenlerden 2 günde 400 başvuru

13:53 30.09.2021 (güncellendi: 14:00 30.09.2021)
© DHADönüşüm için 400 başvuru
Dönüşüm için 400 başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı. Bakırköy'de bulunan başvuru merkezlerinde yoğunluk oluştu. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, 2 gün içerisinde yaklaşık 400 kişinin başvuru yaptığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifiyle son Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı.
26 Eylül'de başlayan ve 30 gün sürecek olan başvurular, Bakırköy ve Kartal'daki hizmet merkezlerinde yapılıyor. UKOME kararında belirlendiği üzere minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü için başvuru süresi 30 günle sınırlı.
Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlendi. Başvurular, bizzat araç veya vekaletname sahipleri tarafından yapılıyor. Başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekâletname, Araç Tescil Özet Raporu yeterli.
Üzerinde araç bulunmayan plakaların dönüşüm başvuruları kabul edilmiyor. 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuruların yoğun olduğunu belirtti.
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
TÜRKİYE
İBB'nin taksi projesi 9. kez UKOME'de: Oylama bugün yapılacak
09:11

'4 bin başvuru bekliyoruz'

Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuru süreci hakkında bilgi vererek, "750 minibüs 250 dolmuşun taksiye dönüşüm kararını aldık. Vatandaşlarımız bu süreci tamamlamak için alanlara geldiler. Başvuruları Kartal ve Bakırköy'deki başvuru merkezlerimizden alıyoruz. Dünden bu yana yaklaşık 400 tane başvuru aldık. Bu rakamın 4 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hat bazında kura çekilecek, her hat için taksiye dönüşecek araç sayısı belirlendi. 30 günün ardından canlı yayında kura çekimi yapılacak. Başvuranların gelir endişesi olduğunu biliyoruz amacımız bu yarayı tedavi etmek" dedi.
40 yıldır minibüsçülük yapan Mustafa Karaman, "İstanbul'da 6 bin 400 tane minibüs var. Bu minibüslerin çoğu iş yapmıyor. Mazot parasını dahi ödeyemiyoruz, arabalarımızı sıfırlayamıyoruz. Bin tane taksi kararı yetersiz. Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. 5 bin tane ticari taksi çıkarıp ihale yapacağına İstanbul'daki minibüsçülerden dönüşüm yapsın. İstanbul'da zaten trafik sorunu var. Ekstra 5 bin tane taksi geldiğinde daha kötü olur" dedi.
Minibüsçü Ahmet Yüksekdağ ise, "Yeni taksi olarak ihale açılmasın. Yeni taksi verilmesin. Minibüsler taksiye çevrilsin. Onlar yeni taksi ihalesi açıp para kazanmak istiyorlar. Trafik zaten yürümüyor. Minibüsler taksiye çevrilirse trafiğin de yükü azalır" diye konuştu.

'Tek yetkili İBB olsun'

Minibüsçü Hüseyin Tozlu, yetkilerin yalnızca İBB'de olması gerektiğini belirterek "Tek yetkili kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun. Bizim duraklarımızdaki kalkış saatlerimiz, çalışma sistemlerimiz, İBB'de olsun. Bir taksinin yevmiyesi 600 lira ama minibüsçülerin öyle değil, kalan minibüsçülere çözüm bulunması gerek" ifadelerini kullandı.
Taksim'den Kabataş'a gitmek için taksiye binen turist takside çantasını unuttu. Taksiciye ulaşan turist, çantasını geri aldığında 700 dolarının eksik olduğunu söyleyerek taksiciden şikayetçi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almayan taksi trafikten men edilecek
28 Eylül, 12:58
100100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:42Nejat İşler otele yerleştiğini açıkladı
14:35Trump'ın liderlerle sürreal görüşmeleri: Erdoğan'a 'Geceyarısı Ekspresi'ni izledin mi' diye sormuş
14:34TCMB'nin faizleri indirdiği toplantının detayları açıklandı
14:32Fıskiyelerle oynayan çocuk, beyin yiyen amip sebebiyle hayatını kaybetti
14:30Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi
14:21Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı
14:13AYM'den halk otobüs şoförü için 'biji' kararı: 'Terör örgütü propagandası'
14:13Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
14:09Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor
13:59Şarkıcı Efkariye hayatını kaybetti
13:53Aracını taksiye dönüştürmek isteyenlerden 2 günde 400 başvuru
13:53Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor
13:52Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi
13:44ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayı Flake, Türkiye’den ‘agreman’ alabilecek mi?
13:43Eşinin yanında parası yetmeyen müşteriden etkilendi, iş yerine 'bahşişle ödeme' sistemi getirdi
13:35Özlem Türeci: Güçlendirici aşılar 12-18 ayda bir verilebilir
13:35Viral olan kaza görüntülerini çeken kişi konuştu: Amacımız eğlenceli bir video çekmek değildi
13:21Türkiye'de geçen yıl 13 ilde 'yüksek hava kirliliği' gözlendi
13:18Putin ile Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bu sene toplanmasında anlaştı
13:171 kuruşluk banka borcu için evine ihtarname gönderildi: Bin TL 1 kuruş talep ediliyor