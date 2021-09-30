https://tr.sputniknews.com/20210930/dusman-ulke-destekli-terorist-liderini-oldurdugunu-duyuran-iran-israil-abd-ve-azerbaycani-ima-etti-1049396137.html

Düşman ülke destekli terörist liderini öldürdüğünü duyuran İran'dan İsrail, ABD ve Azerbaycan iması

Düşman ülke destekli terörist liderini öldürdüğünü duyuran İran'dan İsrail, ABD ve Azerbaycan iması

İran'da 'düşman ülkelerin gizli servislerinin desteğiyle ülke içinde operasyonlar yapmak isteyen bir terörist grubun elebaşısının çıkan çatışmada öldürüldüğü... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T16:28+0300

2021-09-30T16:28+0300

2021-09-30T17:11+0300

dünya

abd

israil

iran

azerbaycan

mossad

ajan

terör

silah

sevkiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1b/1043912832_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6086d7c4d388a42d22a004934bc91da9.jpg

Ocak 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ve Kasım 2020'de 'nükleer programın mimarı' Muhsin Fahrizade'nin son halkalarından biri olduğu nükleer fizikçilere suikastların yanısıra sabotajlarla başı dertte olan İran'dan 'hassas ve stratejik önemdeki tesislere saldırmayı planlayan bir grubun liderini öldürdüğü' açıklaması geldi.İran İstihbarat Bakanlığı, 'düşman ülkelerin gizli servislerinin desteğiyle ülke içinde operasyonlar yapmak isteyen bir terörist grubun elebaşısının çıkan çatışmada öldürüldüğünü, grubun ana unsurlarının da tutuklandığını' duyurdu.Suikast ve sabotajlardan genelde ABD destekli İsrail'i sorumlu tutan İran'da temmuzda İstihbarat Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 'İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bağlı bir ajanlar ağının yakalandığı ve silah sevkiyatı ele geçirildiği' belirtilmişti. Son açıklamada çökertilen grubun hangi 'düşman ülkeler' tarafından desteklendiği dile getirilmedi. Ancak İran devlet televizyonu IRIB, haberi vermesinin ardından, bir belgesel yayımlayarak ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in görüşmesinden görüntülerle grubun gerisinde ABD ile İsrail'in olduğunu ima etti. Belgeselde grubun 'komşu ülkelerden birinde silahlandırıldığı' söylenirken Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den manzaralar gösterilip İlham Aliyev yönetimine işaret edildi. Temmuzdaki Mossad ağının tutuklanması açıklamasında ise ele geçirilen ağır silah ve mühimmat sevkiyatının 'İran'a batı sınırından girdiği' belirtilmişti. Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, el bombası ve av tüfeği olduğu sıralanırken, bazı silahların protestolar sırasında 'çatışma kışkırtmak' için kullanıldığı ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210920/nyt-iranli-nukleer-fizikci-yapay-zekali-tufekle-olduruldu-1049055047.html

abd

israil

iran

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, israil, iran, azerbaycan, mossad, ajan, terör, silah, sevkiyat