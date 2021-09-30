https://tr.sputniknews.com/20210930/dusman-ulke-destekli-terorist-liderini-oldurdugunu-duyuran-iran-israil-abd-ve-azerbaycani-ima-etti-1049396137.html
Düşman ülke destekli terörist liderini öldürdüğünü duyuran İran'dan İsrail, ABD ve Azerbaycan iması
Düşman ülke destekli terörist liderini öldürdüğünü duyuran İran'dan İsrail, ABD ve Azerbaycan iması
İran'da 'düşman ülkelerin gizli servislerinin desteğiyle ülke içinde operasyonlar yapmak isteyen bir terörist grubun elebaşısının çıkan çatışmada öldürüldüğü... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T16:28+0300
2021-09-30T16:28+0300
2021-09-30T17:11+0300
dünya
abd
israil
iran
azerbaycan
mossad
ajan
terör
silah
sevkiyat
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Ocak 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ve Kasım 2020'de 'nükleer programın mimarı' Muhsin Fahrizade'nin son halkalarından biri olduğu nükleer fizikçilere suikastların yanısıra sabotajlarla başı dertte olan İran'dan 'hassas ve stratejik önemdeki tesislere saldırmayı planlayan bir grubun liderini öldürdüğü' açıklaması geldi.İran İstihbarat Bakanlığı, 'düşman ülkelerin gizli servislerinin desteğiyle ülke içinde operasyonlar yapmak isteyen bir terörist grubun elebaşısının çıkan çatışmada öldürüldüğünü, grubun ana unsurlarının da tutuklandığını' duyurdu.Suikast ve sabotajlardan genelde ABD destekli İsrail'i sorumlu tutan İran'da temmuzda İstihbarat Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 'İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bağlı bir ajanlar ağının yakalandığı ve silah sevkiyatı ele geçirildiği' belirtilmişti. Son açıklamada çökertilen grubun hangi 'düşman ülkeler' tarafından desteklendiği dile getirilmedi. Ancak İran devlet televizyonu IRIB, haberi vermesinin ardından, bir belgesel yayımlayarak ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in görüşmesinden görüntülerle grubun gerisinde ABD ile İsrail'in olduğunu ima etti. Belgeselde grubun 'komşu ülkelerden birinde silahlandırıldığı' söylenirken Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den manzaralar gösterilip İlham Aliyev yönetimine işaret edildi. Temmuzdaki Mossad ağının tutuklanması açıklamasında ise ele geçirilen ağır silah ve mühimmat sevkiyatının 'İran'a batı sınırından girdiği' belirtilmişti. Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, el bombası ve av tüfeği olduğu sıralanırken, bazı silahların protestolar sırasında 'çatışma kışkırtmak' için kullanıldığı ifade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210920/nyt-iranli-nukleer-fizikci-yapay-zekali-tufekle-olduruldu-1049055047.html
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abd, israil, iran, azerbaycan, mossad, ajan, terör, silah, sevkiyat
Düşman ülke destekli terörist liderini öldürdüğünü duyuran İran'dan İsrail, ABD ve Azerbaycan iması
16:28 30.09.2021 (güncellendi: 17:11 30.09.2021)
İran'da 'düşman ülkelerin gizli servislerinin desteğiyle ülke içinde operasyonlar yapmak isteyen bir terörist grubun elebaşısının çıkan çatışmada öldürüldüğü, tüm üyelerinin tutuklandığı' haberinin geçilmesinin ardından ABD, İsrail ve Azerbaycan'ı işaret eden bir belgesel yayımlandı.
Ocak 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ve Kasım 2020'de 'nükleer programın mimarı' Muhsin Fahrizade'nin son halkalarından biri olduğu nükleer fizikçilere suikastların yanısıra sabotajlarla başı dertte olan İran'dan 'hassas ve stratejik önemdeki tesislere saldırmayı planlayan bir grubun liderini öldürdüğü' açıklaması geldi.
İran İstihbarat Bakanlığı, 'düşman ülkelerin gizli servislerinin desteğiyle ülke içinde operasyonlar yapmak isteyen bir terörist grubun elebaşısının çıkan çatışmada öldürüldüğünü, grubun ana unsurlarının da tutuklandığını' duyurdu.
Suikast ve sabotajlardan genelde ABD destekli İsrail'i sorumlu tutan İran'da temmuzda İstihbarat Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 'İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bağlı bir ajanlar ağının yakalandığı ve silah sevkiyatı ele geçirildiği' belirtilmişti.
Son açıklamada çökertilen grubun hangi 'düşman ülkeler' tarafından desteklendiği dile getirilmedi. Ancak İran devlet televizyonu IRIB, haberi vermesinin ardından, bir belgesel yayımlayarak ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in görüşmesinden görüntülerle grubun gerisinde ABD ile İsrail'in olduğunu ima etti.
Belgeselde grubun 'komşu ülkelerden birinde silahlandırıldığı' söylenirken Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den manzaralar gösterilip İlham Aliyev yönetimine işaret edildi.
Temmuzdaki Mossad ağının tutuklanması açıklamasında ise ele geçirilen ağır silah ve mühimmat sevkiyatının 'İran'a batı sınırından girdiği' belirtilmişti. Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, el bombası ve av tüfeği olduğu sıralanırken, bazı silahların protestolar sırasında 'çatışma kışkırtmak' için kullanıldığı ifade edilmişti.