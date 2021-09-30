https://tr.sputniknews.com/20210930/eminem-makarnaci-acti-hayranlari-7-saat-onceden-kuyruga-girdi-1049390163.html

Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi

Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi

ABD'li rapçi Eminem, Detroit şehrinde 'Mom's Spaghetti' adlı bir makarnacı açtı. Hayranları açılıştan 7 saat önce dükkanın önünde sıraya girerken, ünlü rapçi... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T14:30+0300

2021-09-30T14:30+0300

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yaşam

abd

makarna

eminem

rap

restoran

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Eminem, 2002 yılında yayınladığı ve Oscar kazandığı 'Lose Yourself' şarkısında geçen 'Mom’s spaghetti' sözlerine ithafen aynı ismi taşıyan bir restoran açtı. Eminem hayranları, saat 16.00'da gerçekleşecek açılış için sabah 10.00 sularından itibaren restoranın önünde uzun kuyruk oluşturdu. Açılışa katılacağı önceden açıklanmayan şarkıcı, restoranın önündeki dans gösterisinin ardından fanlarına sürpriz yaparak arabasıyla mekana geldi ve müşterilere satış yaptı. Restoranda makarna 9 dolara, köfteli makarna ise 12 dolara satılıyor. Menüde ayrıca 11 dolara 'spagettili sandviç' seçeneği de bulunuyor.İlk olarak 2017'de sokak satışı ile başlayan Mom's Spaghetti, Eminem'in konserlerinde de alana kurulmuştu. Restoran, Kovid-19 salgınının başlarında ise bazı şehirlerde pandeminin ön saflarında çalışan sağlık çalışanları için ücretsiz yemek dağıtımı yapmıştı.

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2021

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abd, makarna, eminem, rap, restoran