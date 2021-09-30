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https://tr.sputniknews.com/20210930/eminem-makarnaci-acti-hayranlari-7-saat-onceden-kuyruga-girdi-1049390163.html
Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi
Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi
ABD'li rapçi Eminem, Detroit şehrinde 'Mom's Spaghetti' adlı bir makarnacı açtı. Hayranları açılıştan 7 saat önce dükkanın önünde sıraya girerken, ünlü rapçi... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:30+0300
2021-09-30T14:31+0300
yaşam
abd
makarna
eminem
rap
restoran
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Eminem, 2002 yılında yayınladığı ve Oscar kazandığı 'Lose Yourself' şarkısında geçen 'Mom’s spaghetti' sözlerine ithafen aynı ismi taşıyan bir restoran açtı. Eminem hayranları, saat 16.00'da gerçekleşecek açılış için sabah 10.00 sularından itibaren restoranın önünde uzun kuyruk oluşturdu. Açılışa katılacağı önceden açıklanmayan şarkıcı, restoranın önündeki dans gösterisinin ardından fanlarına sürpriz yaparak arabasıyla mekana geldi ve müşterilere satış yaptı. Restoranda makarna 9 dolara, köfteli makarna ise 12 dolara satılıyor. Menüde ayrıca 11 dolara 'spagettili sandviç' seçeneği de bulunuyor.İlk olarak 2017'de sokak satışı ile başlayan Mom's Spaghetti, Eminem'in konserlerinde de alana kurulmuştu. Restoran, Kovid-19 salgınının başlarında ise bazı şehirlerde pandeminin ön saflarında çalışan sağlık çalışanları için ücretsiz yemek dağıtımı yapmıştı.
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abd, makarna, eminem, rap, restoran

Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi

14:30 30.09.2021 (güncellendi: 14:31 30.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/The Detroit NewsEminem
Eminem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/The Detroit News
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ABD'li rapçi Eminem, Detroit şehrinde 'Mom's Spaghetti' adlı bir makarnacı açtı. Hayranları açılıştan 7 saat önce dükkanın önünde sıraya girerken, ünlü rapçi de müşterilere satış yaparak onlarla fotoğraf çekindi.
Eminem, 2002 yılında yayınladığı ve Oscar kazandığı 'Lose Yourself' şarkısında geçen 'Mom’s spaghetti' sözlerine ithafen aynı ismi taşıyan bir restoran açtı.
Eminem hayranları, saat 16.00'da gerçekleşecek açılış için sabah 10.00 sularından itibaren restoranın önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Açılışa katılacağı önceden açıklanmayan şarkıcı, restoranın önündeki dans gösterisinin ardından fanlarına sürpriz yaparak arabasıyla mekana geldi ve müşterilere satış yaptı.
Restoranda makarna 9 dolara, köfteli makarna ise 12 dolara satılıyor. Menüde ayrıca 11 dolara 'spagettili sandviç' seçeneği de bulunuyor.
İlk olarak 2017'de sokak satışı ile başlayan Mom's Spaghetti, Eminem'in konserlerinde de alana kurulmuştu. Restoran, Kovid-19 salgınının başlarında ise bazı şehirlerde pandeminin ön saflarında çalışan sağlık çalışanları için ücretsiz yemek dağıtımı yapmıştı.
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