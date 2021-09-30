https://tr.sputniknews.com/20210930/epdkdan-elektrik-satis-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1049409534.html

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada, "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T22:24+0300

2021-09-30T22:24+0300

2021-09-30T22:27+0300

türkiye

epdk

elektrik

zam

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

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epdk, elektrik, zam