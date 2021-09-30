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EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama
EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama
EPDK'dan elektrik satış fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada, "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T22:24+0300
2021-09-30T22:27+0300
türkiye
epdk
elektrik
zam
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."
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epdk, elektrik, zam

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

22:24 30.09.2021 (güncellendi: 22:27 30.09.2021)
© REUTERSIrak - elektrik santrali
Irak - elektrik santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS
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EPDK'dan elektrik satış fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada, "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete’de de yayımlanmaktadır" denildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.
EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."
3122111
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