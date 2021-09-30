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https://tr.sputniknews.com/20210930/ermenistanda-eski-savunma-bakani-tonoyan-tutuklandi-1049412023.html
Ermenistan’da eski Savunma Bakanı Tonoyan tutuklandı
Ermenistan’da eski Savunma Bakanı Tonoyan tutuklandı
Ermenistan’da, yolsuzlukla suçlanan Eski Savunma Bakanı David Tonoyan, Erivan mahkemesinin kararıyla tutuklandı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T23:50+0300
2021-09-30T23:50+0300
2021-09-30T23:50+0300
dünya
ermenistan
tutuklama
david tonoyan
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Tonoyan’ın avukatı Sergey Ovannisyan, basın mensuplarına açıklamasında, “Mahkeme, müstantiğin dilekçesini kabul etti ve Tonoyan için tutuklama kararı verdi” ifadesini kullandı.Eski Bakanın suçlamayı kabul etmediğini anlatan avukat, “Tutuklama kararı için Temyiz Mahkemesi’ne gideceğiz” dedi.Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 2018-2020 yıllarında görev yapan Tonoyan’ın 4.6 milyon dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlandığını açıklamıştı.Tonoyan, geçen sene 27 Eylül'de yeniden alevlenen ve Ermenistan'ın hak iddia ettiği toprakları kaybetmesiyle sonuçlanan Karabağ çatışmalarının ardından 20 Kasım'da koltuktan inmişti.
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ermenistan, tutuklama, david tonoyan
Ermenistan’da eski Savunma Bakanı Tonoyan tutuklandı
Ermenistan’da, yolsuzlukla suçlanan Eski Savunma Bakanı David Tonoyan, Erivan mahkemesinin kararıyla tutuklandı.
Tonoyan’ın avukatı Sergey Ovannisyan, basın mensuplarına açıklamasında,
ifadesini kullandı. “Mahkeme, müstantiğin dilekçesini kabul etti ve Tonoyan için tutuklama kararı verdi” Eski Bakanın suçlamayı kabul etmediğini anlatan avukat, dedi. “Tutuklama kararı için Temyiz Mahkemesi’ne gideceğiz” Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 2018-2020 yıllarında görev yapan Tonoyan’ın 4.6 milyon dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlandığını açıklamıştı. Tonoyan, geçen sene 27 Eylül'de yeniden alevlenen ve Ermenistan'ın hak iddia ettiği toprakları kaybetmesiyle sonuçlanan Karabağ çatışmalarının ardından 20 Kasım'da koltuktan inmişti.