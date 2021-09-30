https://tr.sputniknews.com/20210930/esinin-yaninda-parasi-yetmeyen-musteriden-etkilendi-is-yerine-bahsisle-odeme-sistemi-getirdi-1049388160.html

Eşinin yanında parası yetmeyen müşteriden etkilendi, iş yerine 'bahşişle ödeme' sistemi getirdi

Eşinin yanında parası yetmeyen müşteriden etkilendi, iş yerine 'bahşişle ödeme' sistemi getirdi

Diyarbakır'da yaklaşık bir yıl önce kafeterya açan işletmeci Aydın Erkut, bir müşterisinin eşinin yanında hesap ödeyememesi üzerine işyerindeki fiyat listesini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T13:43+0300

2021-09-30T13:43+0300

2021-09-30T13:53+0300

türkiye

ücret

bahşiş

ödeme

cafe

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaklaşık bir yıl önce hazırlıklarını tamamlayan Aydın Erkut, kafeterya açtı. Bu sayede yıllardır hayalini kurduğu alanla ilgili olarak projeler hazırlayan Erkut'un hayalleri pandemi dönemindeki sokağa çıkma kısıtlamalarına takıldı. Normalleşme sonrası yeniden işinin başına geçen Erkut, 20 Eylül'de işletmesinde eşiyle beraber gelen bir çiftle karşılaştı. Hesap ödendiği sırada eşinin yanında parası çıkışmayan kişiden etkilenen Erkut, hesabı kapattı. Ardından ise işyerindeki fiyat listesini kaldırdı. Bahşiş kutusu bulunan işyerinde şimdi ise gelen müşterilere masalara geldikleri gibi konuşma yapıp projesini anlatıyor. Kafeteryadan çıkan müşteriler ardından kurulan bahşiş kutusuna fiyat belirlenmeden para atıp ayrılıyor.'Amaç insanlara destek olmak'Erkut, bu uygulamanın projesi olduğunu ve bunu pandemiden dolayı yürürlüğe koyamadıklarını söyledi. Erkut, "Belli bir zaman sonra yani 20 Eylül itibariyle bu projemizi devreye koymaya karar verdik. Bunu devreye koymadan önce de bir aileye denk geldik. Eşiyle birlikte bir beyefendi geldi. Eşi gebeydi, bir ihtiyaçları vardı. Onları karşıladık, biz de bulunmayan bir üründü. Karşıladıktan sonra beyefendinin müsait olamadığını fark ettik hesabı ödemeye. Biz tabi güzel bir şekilde göndermeye çalıştık. Kırmadan ve incitmeden tabi bu durum bizim vicdanımıza dokundu. Ne yapabiliriz diye düşününce bu projeyi yürürlüğe koyduk. Sonra dedik ki kimse artık cebine göre yiyip içmeyecek. Gelecek buraya yiyip içecek keyfine bakacak. Kalktığı zaman hesap yok, gönlünden ne koparsa. 5 TL'de, 20 TL'de veya 100 TL'de atabilir. 5 TL atana az hizmet 100 TL atana çok hizmet yok diye bir muhabbetimiz yok. Herkes aynı hizmeti görecek. Buradaki proje herkese destek olsun. 10 TL varsa cebinde iki çay bir su içip gitmeyecek. Oturacak yiyip içecek ve keyfine bakacak. Kalktığı zaman da 5 TL atmak istiyorsa veya 10 TL ise onu atacak gidecek. Yüzde 65'i memnun çok güzel bakıyor projemize. Yüzde 10-15'i de şaşkın, geri kalanı da inanmıyor. Buna inanmadıkları için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Biz de buyurun gelin diyoruz. Bir çay veya kahve için projeyi size anlatalım. Sonra kapıda gelip size sorayım. İnandınız mı? İnanmadınız mı?. Paraya ihtiyacımız yok bunu yapmamızın sebebi insanlara destek olmak" dedi.'Böyle bir öncülüğün gelmesi çok mutlu etti'Yemek yemeye gelen müşterilerden Ezgi Yalçın da, böyle bir uygulamanın şehirde hayata geçirilmesinden memnun kaldığını söyledi. Yalçın, "Diğer kafeteryalara da öncülük etmiş olmasını diliyoruz. Fakat işletme sahiplerini de anlıyoruz. Özellikle pandemiden sonra artışlar meydana geldi. Fakat böyle bir öncülüğün gelmesi şehrimize beni çok mutlu etti. Dilerim diğer işletmeciler de böyle bir fırsat verir" diye konuştu.Proje çok beğenildiMüşterilerden Nurullah Aslan ise, hesap ödediklerini ve gönüllerinden geçen miktarı attıklarını ayrıca projeyi de çok beğendiklerini aktardı. Müşterilerden Nurullah Aslan ise, hesap ödediklerini ve gönüllerinden geçen miktarı attıklarını ayrıca projeyi de çok beğendiklerini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20210628/37-dolarlik-siparise-16-bin-dolar-bahsis-birakti-1044837212.html

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ücret, bahşiş, ödeme, cafe