https://tr.sputniknews.com/20210930/eski-sevgilisi-kaza-yapsin-diye-otomobilinin-fren-hidroligine-seker-doktu-1049386159.html

Eski sevgilisi kaza yapsın diye otomobilinin fren hidroliğine şeker döktü

Eski sevgilisi kaza yapsın diye otomobilinin fren hidroliğine şeker döktü

Mazlum T. eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Genç kadın, şikayetçi olurken Mazlum T.'nin otomobilin... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T12:59+0300

2021-09-30T12:59+0300

2021-09-30T12:59+0300

türkiye

eski sevgili

şeker

kaza

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 2 hafta önce meydana gelen olayda, özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü. Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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eski sevgili, şeker, kaza