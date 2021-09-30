https://tr.sputniknews.com/20210930/findiklarin-icine-atlayip-yuzen-uretici-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1049409075.html

Fındıkların içine atlayıp yüzen üretici hakkında soruşturma başlatıldı

Fındıkların içine atlayıp yüzen üretici hakkında soruşturma başlatıldı

Ordu’da bir fındık üreticisi, tüketiciye gitmek üzere kurutulmaya bırakılan fındıkların içine atlayıp yüzdü. O anları Tiktok'tan paylaşan vatandaş tepki çekti... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T22:16+0300

2021-09-30T22:16+0300

2021-09-30T22:16+0300

yaşam

ordu

soruşturma

fındık

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Tarım ve Orman Bakanlığı, bir fındık üreticisinin fındıkların üzerinde yüzdüğü video hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturmuştu.

ordu

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2021

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ordu, soruşturma, fındık