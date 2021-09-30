Fındıkların içine atlayıp yüzen üretici hakkında soruşturma başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir fındık üreticisinin fındıkların üzerinde yüzdüğü video hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturmuştu.
Ordu’da bir fındık üreticisi, tüketiciye gitmek üzere kurutulmaya bırakılan fındıkların içine atlayıp yüzdü. O anları Tiktok'tan paylaşan vatandaş tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı soruşturma başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, bir fındık üreticisinin fındıkların üzerinde yüzdüğü video hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturmuştu.