https://tr.sputniknews.com/20210930/finlandiya-kovid-19-vakalarinin-goruldugu-vizonlari-asilama-karari-aldi-1049408923.html

Finlandiya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü vizonları aşılama kararı aldı

Finlandiya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü vizonları aşılama kararı aldı

Finlandiya'nın Avrupa Birliği ülkeleri arasında, Kovid-19 vakalarının görüldüğü vizonları aşılama kararı alan ilk ülke olduğu duyuruldu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T22:12+0300

2021-09-30T22:12+0300

2021-09-30T22:12+0300

yaşam

finlandiya

aşılama

koronavirüs

vizon

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Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR), daha önce çiftliklerde mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) insanlara bulaştırdığı öğrenilen vizonları aşılama kararı alındığını açıkladı.Dernek yöneticisi Marja Tiura, yaptığı açıklamada, aldıkları bu kararın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bir ilki teşkil ettiğini belirtti.Öte yandan Finlandiya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Gıda Kurumu, FIFUR ve Helsinki Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından ortaklaşa bir şekilde vizonlar için geliştirilen Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi.'FurcoVac' adı verilen aşının geliştirilme süreci, geçen yılın sonbahar aylarından bu yana devam ediyordu. Proje, aşının tüm haklarına sahip olan FIFUR tarafından finanse edildi.Daha önce Finlandiya'da vizon çiftliklerinden yayılığı tespit edilen herhangi bir Kovid-19 vakası kaydedilmemişti.Ancak Hollanda ve Danimarka'da, virüsün yayılımını önlemek amacıyla milyonlarca vizon itlaf edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20201211/vizon-itlafi-donup-danimarkayi-vurdu-toplu-mezarda-milyonlarca-hayvanin-curumesi-yeralti-sularini-1043383406.html

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finlandiya, aşılama, koronavirüs, vizon