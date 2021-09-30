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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: ABD ile ilişkilerde ciddi bir kriz var
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: ABD ile ilişkilerde ciddi bir kriz var
ABD ile mevcut krizden çıkmak için “lafa değil ciddi eylemlere” ihtiyaç olduğunu söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İngiltere’yle ilişkileri... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T19:20+0300
2021-09-30T19:20+0300
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Le Drian, Fransa Senatosu Dışişleri Komisyonu’nun toplantısında, ABD’nin aylardır yalan ve yapmacılık yaptığını söyledi.Paris ve Washington arasındaki ilişkilerin “ciddi krizden” geçtiğini söyleyen Fransız Bakan, “Bu kriz, sırf diyalog yeniden başladı diye bitmiş sayılmaz. Kriz devam edecek ve bu krizden çıkmak için laflara değil ciddi eylemlere ihtiyaç var” ifadesini kullandı.“Fransa, ticaret dahil yükümlülüklerini bozan İngiltere’yle ilişkileri gözden geçirmeli” diyen Le Drian, Avustralya’yla da işbirliğinin “titiz biçimde gözden geçirilmesi” çağrısında bulunarak, “Fransız Büyükelçi Canberra’ya dönecek ama istişareler devam edecek” dedi.Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Fakat daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesinde büyükelçinin Washington’a döneceği konusunda anlaşmışlardı.
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abd, fransa, dışişleri

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: ABD ile ilişkilerde ciddi bir kriz var

19:20 30.09.2021
© REUTERS / Yves HermanJean-Yves Le Drian
Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Yves Herman
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ABD ile mevcut krizden çıkmak için “lafa değil ciddi eylemlere” ihtiyaç olduğunu söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İngiltere’yle ilişkileri ve Avustralya’yla işbirliğini gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti.
Le Drian, Fransa Senatosu Dışişleri Komisyonu’nun toplantısında, ABD’nin aylardır yalan ve yapmacılık yaptığını söyledi.
Paris ve Washington arasındaki ilişkilerin “ciddi krizden” geçtiğini söyleyen Fransız Bakan, “Bu kriz, sırf diyalog yeniden başladı diye bitmiş sayılmaz. Kriz devam edecek ve bu krizden çıkmak için laflara değil ciddi eylemlere ihtiyaç var” ifadesini kullandı.
“Fransa, ticaret dahil yükümlülüklerini bozan İngiltere’yle ilişkileri gözden geçirmeli” diyen Le Drian, Avustralya’yla da işbirliğinin “titiz biçimde gözden geçirilmesi” çağrısında bulunarak, “Fransız Büyükelçi Canberra’ya dönecek ama istişareler devam edecek” dedi.
Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.
Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.
Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Fakat daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesinde büyükelçinin Washington’a döneceği konusunda anlaşmışlardı.
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