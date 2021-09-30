https://tr.sputniknews.com/20210930/fransa-disisleri-cinden-irani-nukleer-anlasmaya-donmesi-konusunda-ikna-etmesini-bekliyoruz-1049409984.html

Fransa Dışişleri: Çin'den İran'ı nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda ikna etmesini bekliyoruz

Fransa Dışişleri: Çin'den İran'ı nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda ikna etmesini bekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çin'den Tahran'ı nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönmesi konusunda ikna etmesini beklediklerini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T22:50+0300

2021-09-30T22:50+0300

2021-09-30T22:50+0300

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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD ile İran arasında, nükleer anlaşmaya dönüş için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.Sözcü, yaptığı açıklamada, "Çin'in Tahran'la kendi arasında yürüttüğü diyalogda en ikna edici argümanlarını dizeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Fransız ve İranlı dışişleri bakanları arasında 24 Eylül'de New York'ta düzenlenen ve Fransız Jean-Yves Le Drian'ın, Tahran'ı müzakerelere geri dönmeye çağırdığı ve müzakererleri 'ortak çıkarlarla uyumlu tek yol' olarak nitelendirdiği görüşmeyi anımsayan sözcü, "Fransa, E3 ortakları, diğer KOEP paydaşları ve ABD, İran'ı gecikmeden Viyana müzakerelerine geri dönmeye çağırıyor" dedi.Sözcü, müzakerelerin amacının İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütlerine dönüşü ve ABD'nin dönüşü ile ilgili müzakereleri hızla sonuçlandırmak olacağını da sözlerine ekledi.Geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dünya güçlerinin 2018'de eski ABD başkanı Donald Trump tarafından kesintiye uğratılan nükleer anlaşmayı yeniden diriltme çağrıları üzerine ülkenin ilk fırsatta müzakere masasına döneceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210924/iran-cok-yakinda-nukleer-muzakereye-donecegiz-1049223022.html

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