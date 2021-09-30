https://tr.sputniknews.com/20210930/fransa-disisleri-cinden-irani-nukleer-anlasmaya-donmesi-konusunda-ikna-etmesini-bekliyoruz-1049409984.html
Fransa Dışişleri: Çin'den İran'ı nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda ikna etmesini bekliyoruz
Fransa Dışişleri: Çin'den İran'ı nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda ikna etmesini bekliyoruz
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çin'den Tahran'ı nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönmesi konusunda ikna etmesini beklediklerini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T22:50+0300
2021-09-30T22:50+0300
2021-09-30T22:50+0300
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD ile İran arasında, nükleer anlaşmaya dönüş için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.Sözcü, yaptığı açıklamada, "Çin'in Tahran'la kendi arasında yürüttüğü diyalogda en ikna edici argümanlarını dizeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Fransız ve İranlı dışişleri bakanları arasında 24 Eylül'de New York'ta düzenlenen ve Fransız Jean-Yves Le Drian'ın, Tahran'ı müzakerelere geri dönmeye çağırdığı ve müzakererleri 'ortak çıkarlarla uyumlu tek yol' olarak nitelendirdiği görüşmeyi anımsayan sözcü, "Fransa, E3 ortakları, diğer KOEP paydaşları ve ABD, İran'ı gecikmeden Viyana müzakerelerine geri dönmeye çağırıyor" dedi.Sözcü, müzakerelerin amacının İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütlerine dönüşü ve ABD'nin dönüşü ile ilgili müzakereleri hızla sonuçlandırmak olacağını da sözlerine ekledi.Geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dünya güçlerinin 2018'de eski ABD başkanı Donald Trump tarafından kesintiye uğratılan nükleer anlaşmayı yeniden diriltme çağrıları üzerine ülkenin ilk fırsatta müzakere masasına döneceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/iran-cok-yakinda-nukleer-muzakereye-donecegiz-1049223022.html
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fransa, çin, iran, nükleer anlaşma
Fransa Dışişleri: Çin'den İran'ı nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda ikna etmesini bekliyoruz
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çin'den Tahran'ı nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönmesi konusunda ikna etmesini beklediklerini ifade etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD ile İran arasında, nükleer anlaşmaya dönüş için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sözcü, yaptığı açıklamada, "Çin'in Tahran'la kendi arasında yürüttüğü diyalogda en ikna edici argümanlarını dizeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fransız ve İranlı dışişleri bakanları arasında 24 Eylül'de New York'ta düzenlenen ve Fransız Jean-Yves Le Drian'ın, Tahran'ı müzakerelere geri dönmeye çağırdığı ve müzakererleri 'ortak çıkarlarla uyumlu tek yol' olarak nitelendirdiği görüşmeyi anımsayan sözcü, "Fransa, E3 ortakları, diğer KOEP paydaşları ve ABD, İran'ı gecikmeden Viyana müzakerelerine geri dönmeye çağırıyor" dedi.
Sözcü, müzakerelerin amacının İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütlerine dönüşü ve ABD'nin dönüşü ile ilgili müzakereleri hızla sonuçlandırmak olacağını da sözlerine ekledi.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dünya güçlerinin 2018'de eski ABD başkanı Donald Trump tarafından kesintiye uğratılan nükleer anlaşmayı yeniden diriltme çağrıları üzerine ülkenin ilk fırsatta müzakere masasına döneceğini belirtmişti.