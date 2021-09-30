FSB, Vladivostok’ta terör saldırısını önledi

FSB’nin açıklamasında, "Pravıye Primorya isimli bölgesel oluşumun el yapımı patlayıcı düzeneği kullanarak terör saldırısı hazırlığı yapan 2000 doğumlu lideri gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Radikal grubun lideri Rusya’nın göçmen politikasını etkilemek istiyordu. Evinde yapılan incelemeler sırasında patlayıcı yapımı için gerekli malzemeler, kullanım talimatları ve dört bıçak bulundu. Pravıye Primorye örgütü hakkında daha önce hiçbir şey bilinmiyordu. Daha önce Yandex’teki aramalar sırasında örgütten yalnızca bir kullanıcının Vkontakte hesabındaki gösterisinde bahsedildiği tespit edilmişti. Bu son zamanlarda önlenen ikinci Neo-Nazi terör saldırısı. Pazartesi günü de Ufa’da yasadışı bir gruptan beş kişinin yakalandığı bildirilmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Vladivostok’ta bir Neo-Nazi’nin gerçekleştirmeyi planladığı terör saldırısını önledi.
FSB’nin açıklamasında, "Pravıye Primorya isimli bölgesel oluşumun el yapımı patlayıcı düzeneği kullanarak terör saldırısı hazırlığı yapan 2000 doğumlu lideri gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.
Radikal grubun lideri Rusya’nın göçmen politikasını etkilemek istiyordu. Evinde yapılan incelemeler sırasında patlayıcı yapımı için gerekli malzemeler, kullanım talimatları ve dört bıçak bulundu. Pravıye Primorye örgütü hakkında daha önce hiçbir şey bilinmiyordu.
Daha önce Yandex’teki aramalar sırasında örgütten yalnızca bir kullanıcının Vkontakte hesabındaki gösterisinde bahsedildiği tespit edilmişti. Bu son zamanlarda önlenen ikinci Neo-Nazi terör saldırısı. Pazartesi günü de Ufa’da yasadışı bir gruptan beş kişinin yakalandığı bildirilmişti.