HAYTAP’tan hayvanların terk edilmesine dikkat çekmek için ‘Sahiplendiriyoruz’ kampanyası

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), hayvanların çeşitili bahanelerle sahiplendirilmesine tepki gösteren biz dizi paylaşım yaptı.Instagram'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Yapılan paylaşımlarda aryıca hayvanların yerine insan fotoğrafları kullanılarak, keyfi hayvan sahiplendirmelere tepki gösterildi.
Instagram'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Her yıl binlerce hayvan çeşitli bahanelerle sahiplendiriliyor. Evinize aldığınız hayvanlar, bulundukları evi kendi evi olarak benimsiyor ve o evden koparıldıklarında, psikolojik rahatsızlıklar geçirebiliyor, hatta kimi zaman bu rahatsızlıklar ölümle bile sonuçlanabiliyor."
Yapılan paylaşımlarda aryıca hayvanların yerine insan fotoğrafları kullanılarak, keyfi hayvan sahiplendirmelere tepki gösterildi.
Her yıl binlerce hayvan çeşitli bahanelerle sahiplendiriliyor.
Evinize aldığınız hayvanlar, bulundukları evi kendi evi olarak benimsiyor ve o evden koparıldıklarında, psikolojik rahatsızlıklar geçirebiliyor, hatta kimi zaman bu rahatsızlıklar ölümle bile sonuçlanabiliyor. pic.twitter.com/cRcolxI4B0