HAYTAP’tan hayvanların terk edilmesine dikkat çekmek için ‘Sahiplendiriyoruz’ kampanyası

"Her yıl binlerce hayvan çeşitli bahanelerle sahiplendiriliyor. Evinize aldığınız hayvanlar, bulundukları evi kendi evi olarak benimsiyor ve o evden koparıldıklarında, psikolojik rahatsızlıklar geçirebiliyor, hatta kimi zaman bu rahatsızlıklar ölümle bile sonuçlanabiliyor."