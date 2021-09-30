Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/haytaptan-hayvanlarin-terk-edilmesine-dikkat-cekmek-icin-sahiplendiriyoruz-kampanyasi--1049408804.html
HAYTAP’tan hayvanların terk edilmesine dikkat çekmek için ‘Sahiplendiriyoruz’ kampanyası
HAYTAP’tan hayvanların terk edilmesine dikkat çekmek için ‘Sahiplendiriyoruz’ kampanyası
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), her yıl binerce hayvanların çeşitili bahanelerle sahiplendirildiğini belirterek, " Ailenizin bir parçasını sahiplendirmek... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T22:10+0300
2021-09-30T22:10+0300
türkiye
kedi
köpek
hayvan hakları derneği (haytap)
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044874404_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a4889c4282c62d0421d74eb07d0685dc.jpg
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), hayvanların çeşitili bahanelerle sahiplendirilmesine tepki gösteren biz dizi paylaşım yaptı.Instagram'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Yapılan paylaşımlarda aryıca hayvanların yerine insan fotoğrafları kullanılarak, keyfi hayvan sahiplendirmelere tepki gösterildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044874404_135:0:783:486_1920x0_80_0_0_66b334a5b1cfece5bde81e29bb0688f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, köpek, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan

HAYTAP’tan hayvanların terk edilmesine dikkat çekmek için ‘Sahiplendiriyoruz’ kampanyası

22:10 30.09.2021
© AAkedi köpek
kedi köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AA
Abone ol
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), her yıl binerce hayvanların çeşitili bahanelerle sahiplendirildiğini belirterek, " Ailenizin bir parçasını sahiplendirmek ister miydiniz?" diye sordu.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), hayvanların çeşitili bahanelerle sahiplendirilmesine tepki gösteren biz dizi paylaşım yaptı.
Instagram'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Her yıl binlerce hayvan çeşitli bahanelerle sahiplendiriliyor. Evinize aldığınız hayvanlar, bulundukları evi kendi evi olarak benimsiyor ve o evden koparıldıklarında, psikolojik rahatsızlıklar geçirebiliyor, hatta kimi zaman bu rahatsızlıklar ölümle bile sonuçlanabiliyor."
Yapılan paylaşımlarda aryıca hayvanların yerine insan fotoğrafları kullanılarak, keyfi hayvan sahiplendirmelere tepki gösterildi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:24EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama
22:20TBMM TV, HD çözünürlüğe geçti
22:19Marsilya maçı öncesi polisten Galatasaray taraftarına müdahale
22:18Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl aradan sonra yeniden başladı
22:16Fındıkların içine atlayıp yüzen üretici hakkında soruşturma başlatıldı
22:12Finlandiya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü vizonları aşılama kararı aldı
22:10HAYTAP’tan hayvanların terk edilmesine dikkat çekmek için ‘Sahiplendiriyoruz’ kampanyası
22:09Hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı
21:56Kuzey Kıbrıs Dışişleri: ABD'nin Güney Kıbrıs'a askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
21:55Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik
21:54ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
21:40Babacan'dan ittifak açıklaması
21:40Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi
21:27ABD Senatosu Afgan mültecilere yönelik yardımları kısıtlayan düzenlemeyi reddetti
21:24Bakan Kurum: Net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz
21:18FSB’den The Insider’in Genel Yayın Yönetmeni Dobrohotov’a ‘ülkeden yasa dışı çıkış yapma’ suçlaması
21:09Filistin direniş grupları: İsrail saldırılarına sert tepkiler verilecek
21:05Sırbistan ve Kosova sınır krizinde anlaştı: Güçlerini sınırdan geri çekiyorlar
21:02Ivana Sert vekalet ücreti ödemediği avukata 197 bin ödeyecek
20:58Facebook'a 'Reels' özelliği geldi