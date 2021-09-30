https://tr.sputniknews.com/20210930/hdp-es-genel-baskani-buldan-chpnin-bu-cikisi-daha-da-cesaretlendirilmeli-1049392350.html

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, deklarasyonla açıkladıkları tutum belgesini ve bundan sonraki süreci değerlendirirken, CHP Genel Başkanı Kemal... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T15:24+0300

2021-09-30T15:24+0300

2021-09-30T15:24+0300

türkiye

chp

hdp

pervin buldan

demokrasi

açıklama

destek

millet ittifakı

seçimler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060458_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24678974c3eae5d0d8dbac857bd73179.jpg

Buldan, T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladığı programda şu mesajları verdi:'Türkiye seçimlerde kaderini belirleyecek'Bugün AKP hükümetinin yaratmış olduğu, çok önemli krizler var. Türkiye’nin gerçekten tarihsel olarak şimdiye kadar yaşamadığı, hiçbir zaman insan haklarının, adaletin, hukukun, birçok sorunun bu kadar krizleştiği bir dönemi Türkiye tarihi hiçbir zaman yaşamadı. Bunu Türkiye toplumu açısından kritik bir dönem olarak nitelendirmek isterim. Çünkü Türkiye toplumu bu dönem açısından yapılacak seçimlerde kendi kaderini belirleyecek.'HDP'nin kapatılmayacağını düşünüyoruz'("Muhalefet cephesinde tutum belgesi konusunda destek var. HDP’ye hâlâ kapatma davası mümkün mü?” sorusu üzerine) HDP’ye kapatma davası zaten siyasi bir karar. Bu kadar sorun varken bir de HDP’nin kapatma davasını bir kriz haline getirmek Türkiye’nin yararına olacak bir gelişme değil. Dolayısıyla biz HDP’nin kapatılmayacağını düşünüyoruz. Hiçbir somut delilin olmadığı bir iddianame. Bu kadar krizin içinde 5-6 ay sonra yeniden bir kriz yaratmanın ve yaşatmanın Türkiye’yi bir dönem daha geri götürmekten başka hiçbir faydasının olmadığı bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. HDP kapatılacak bir parti değil, bugün HDP Türkiye’nin en temel sorunlarını çözme noktasında girişimleri, söylemleri, pratikleri olan, çaba harcayan, büyük bir umut veren bir parti haline gelmiştir. O yüzden HDP kapatılamaz.Tutum belgesindeki eksiklerTutum belgemiz okunduktan sonra da geri dönüşlerden anlıyoruz. Bir-iki noktada eksiğimiz var, bir özeleştiri olarak bunu ifade etmek isterim. Tutum belgemizde yer almayan engelliler, göçmenler, LGBTİ+’lar… Laiklik konusunda bir eleştiri geldiğini görmedim. Metne baktığınızda bütün söylediklerinizi içine alan bir açıklama olduğunu herkes görebilir. Laiklik de bunun içerisinde.CHP'ye çözüm süreci eleştirisiO dönem açısından yanlış olan neydi? CHP’nin Meclis’te kurulan komisyona üye vermemesi büyük bir yanlıştı. O dönem açısında söylüyorum. Barış ve müzakere sürecinde Meclis’te bir komisyon kuruldu. Bu komisyona CHP üye vermedi. Vermemesinden kaynaklı CHP bu sorunun çözümünde çok katkısı olan bir parti olarak ortaya çıkmadı. Bugün CHP’nin Kürt sorununun Meclis’te çözülmesi ve HDP’nin bu konuda muhatap alınması görüşünün önemli olduğunu düşünüyorum. CHP’nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli. Mutlaka gündem olmalıdır.

https://tr.sputniknews.com/20210927/hdp-11-maddelik-demokrasi-tutum-belgesini-acikladi-1049274792.html

https://tr.sputniknews.com/20210927/demirtas-hdp-bir-turkiye-partisidir-ve-tum-sorunlarin-cozumune-taliptir-1049280002.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, hdp, pervin buldan, demokrasi, açıklama, destek, millet ittifakı, seçimler