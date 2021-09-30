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https://tr.sputniknews.com/20210930/hdp-es-genel-baskani-buldan-chpnin-bu-cikisi-daha-da-cesaretlendirilmeli-1049392350.html
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, deklarasyonla açıkladıkları tutum belgesini ve bundan sonraki süreci değerlendirirken, CHP Genel Başkanı Kemal... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T15:24+0300
2021-09-30T15:24+0300
türkiye
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hdp
pervin buldan
demokrasi
açıklama
destek
millet ittifakı
seçimler
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Buldan, T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladığı programda şu mesajları verdi:'Türkiye seçimlerde kaderini belirleyecek'Bugün AKP hükümetinin yaratmış olduğu, çok önemli krizler var. Türkiye’nin gerçekten tarihsel olarak şimdiye kadar yaşamadığı, hiçbir zaman insan haklarının, adaletin, hukukun, birçok sorunun bu kadar krizleştiği bir dönemi Türkiye tarihi hiçbir zaman yaşamadı. Bunu Türkiye toplumu açısından kritik bir dönem olarak nitelendirmek isterim. Çünkü Türkiye toplumu bu dönem açısından yapılacak seçimlerde kendi kaderini belirleyecek.'HDP'nin kapatılmayacağını düşünüyoruz'("Muhalefet cephesinde tutum belgesi konusunda destek var. HDP’ye hâlâ kapatma davası mümkün mü?” sorusu üzerine) HDP’ye kapatma davası zaten siyasi bir karar. Bu kadar sorun varken bir de HDP’nin kapatma davasını bir kriz haline getirmek Türkiye’nin yararına olacak bir gelişme değil. Dolayısıyla biz HDP’nin kapatılmayacağını düşünüyoruz. Hiçbir somut delilin olmadığı bir iddianame. Bu kadar krizin içinde 5-6 ay sonra yeniden bir kriz yaratmanın ve yaşatmanın Türkiye’yi bir dönem daha geri götürmekten başka hiçbir faydasının olmadığı bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. HDP kapatılacak bir parti değil, bugün HDP Türkiye’nin en temel sorunlarını çözme noktasında girişimleri, söylemleri, pratikleri olan, çaba harcayan, büyük bir umut veren bir parti haline gelmiştir. O yüzden HDP kapatılamaz.Tutum belgesindeki eksiklerTutum belgemiz okunduktan sonra da geri dönüşlerden anlıyoruz. Bir-iki noktada eksiğimiz var, bir özeleştiri olarak bunu ifade etmek isterim. Tutum belgemizde yer almayan engelliler, göçmenler, LGBTİ+’lar… Laiklik konusunda bir eleştiri geldiğini görmedim. Metne baktığınızda bütün söylediklerinizi içine alan bir açıklama olduğunu herkes görebilir. Laiklik de bunun içerisinde.CHP'ye çözüm süreci eleştirisiO dönem açısından yanlış olan neydi? CHP’nin Meclis’te kurulan komisyona üye vermemesi büyük bir yanlıştı. O dönem açısında söylüyorum. Barış ve müzakere sürecinde Meclis’te bir komisyon kuruldu. Bu komisyona CHP üye vermedi. Vermemesinden kaynaklı CHP bu sorunun çözümünde çok katkısı olan bir parti olarak ortaya çıkmadı. Bugün CHP’nin Kürt sorununun Meclis’te çözülmesi ve HDP’nin bu konuda muhatap alınması görüşünün önemli olduğunu düşünüyorum. CHP’nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli. Mutlaka gündem olmalıdır.
https://tr.sputniknews.com/20210927/hdp-11-maddelik-demokrasi-tutum-belgesini-acikladi-1049274792.html
https://tr.sputniknews.com/20210927/demirtas-hdp-bir-turkiye-partisidir-ve-tum-sorunlarin-cozumune-taliptir-1049280002.html
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chp, hdp, pervin buldan, demokrasi, açıklama, destek, millet ittifakı, seçimler

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli

15:24 30.09.2021
© Fotoğraf : HDPPervin Buldan
Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Fotoğraf : HDP
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, deklarasyonla açıkladıkları tutum belgesini ve bundan sonraki süreci değerlendirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununa ilişkin son açıklamalarının önemli olduğunu vurguladı.
Buldan, T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladığı programda şu mesajları verdi:

'Türkiye seçimlerde kaderini belirleyecek'

Bugün AKP hükümetinin yaratmış olduğu, çok önemli krizler var. Türkiye’nin gerçekten tarihsel olarak şimdiye kadar yaşamadığı, hiçbir zaman insan haklarının, adaletin, hukukun, birçok sorunun bu kadar krizleştiği bir dönemi Türkiye tarihi hiçbir zaman yaşamadı. Bunu Türkiye toplumu açısından kritik bir dönem olarak nitelendirmek isterim. Çünkü Türkiye toplumu bu dönem açısından yapılacak seçimlerde kendi kaderini belirleyecek.

'HDP'nin kapatılmayacağını düşünüyoruz'

("Muhalefet cephesinde tutum belgesi konusunda destek var. HDP’ye hâlâ kapatma davası mümkün mü?” sorusu üzerine) HDP’ye kapatma davası zaten siyasi bir karar. Bu kadar sorun varken bir de HDP’nin kapatma davasını bir kriz haline getirmek Türkiye’nin yararına olacak bir gelişme değil. Dolayısıyla biz HDP’nin kapatılmayacağını düşünüyoruz. Hiçbir somut delilin olmadığı bir iddianame. Bu kadar krizin içinde 5-6 ay sonra yeniden bir kriz yaratmanın ve yaşatmanın Türkiye’yi bir dönem daha geri götürmekten başka hiçbir faydasının olmadığı bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. HDP kapatılacak bir parti değil, bugün HDP Türkiye’nin en temel sorunlarını çözme noktasında girişimleri, söylemleri, pratikleri olan, çaba harcayan, büyük bir umut veren bir parti haline gelmiştir. O yüzden HDP kapatılamaz.
Mithat Sancar - Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
POLİTİKA
HDP, 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'ni açıkladı
27 Eylül, 11:51

Tutum belgesindeki eksikler

Tutum belgemiz okunduktan sonra da geri dönüşlerden anlıyoruz. Bir-iki noktada eksiğimiz var, bir özeleştiri olarak bunu ifade etmek isterim. Tutum belgemizde yer almayan engelliler, göçmenler, LGBTİ+’lar… Laiklik konusunda bir eleştiri geldiğini görmedim. Metne baktığınızda bütün söylediklerinizi içine alan bir açıklama olduğunu herkes görebilir. Laiklik de bunun içerisinde.

CHP'ye çözüm süreci eleştirisi

O dönem açısından yanlış olan neydi? CHP’nin Meclis’te kurulan komisyona üye vermemesi büyük bir yanlıştı. O dönem açısında söylüyorum. Barış ve müzakere sürecinde Meclis’te bir komisyon kuruldu. Bu komisyona CHP üye vermedi. Vermemesinden kaynaklı CHP bu sorunun çözümünde çok katkısı olan bir parti olarak ortaya çıkmadı. Bugün CHP’nin Kürt sorununun Meclis’te çözülmesi ve HDP’nin bu konuda muhatap alınması görüşünün önemli olduğunu düşünüyorum. CHP’nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli. Mutlaka gündem olmalıdır.
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
POLİTİKA
Demirtaş: HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir
27 Eylül, 13:37
200002
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