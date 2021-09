https://tr.sputniknews.com/20210930/hristodulidis-ankaranin-yeni-osmanlicilik-siyaseti-tum-bolge-ulkeleri-icin-buyuk-endise-kaynagi-1049383559.html

Hristodulidis: Ankara'nın yeni Osmanlıcılık siyaseti tüm bölge ülkeleri için büyük endişe kaynağı

New York'ta AP'ye konuşan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı, 'Türkiye'nin yeni Osmanlı politikalarıyla Kıbrıs'ın yanısıra Arap ülkelerini hedef almasının tüm bölge... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

Yunanistan-Güney Kıbrıs cephesinin Ege-Doğu Akdeniz gerilimleri üzerinden Ankara'ya yönelttiği yeni Osmanlıcılık peşinde koşma suçlamalarına bir yenisi eklendi. Uluslararası toplumun tüm adanın temsilcisi 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıdığı Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da yeni bir Osmanlı İmparatorluğu teşvik etme girişiminde bulunduğunu, jeopolitikaya böyle bir yaklaşımın bölgesel güvenliğe zarar verebileceğini' iddia etti.Rum bakan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarına da sahne olan New York'taki BM Genel Kurulu görüşmelerinin son gününde The Associated Press'e (AP) mülakat verdi.'Türk dış politikası askerileşti'Ankara'nın 'saldırgan' diye nitelediği davranışlarının 'sadece Güney Kıbrıs'ı değil, Suriye, Irak, Libya ve diğer Arap ülkelerini de hedef aldığını' öne süren Hristodulidis, "Türk dış politikasının askerileştiğini görüyoruz ve bu bölgedeki tüm ülkeler için büyük endişe kaynağı" dedi. 'Türkiye ile sorunu olmayan ülke kalmadı'Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Ankara'nın dış politikadaki 'komşularla sıfır sorun' sloganını hatırlatan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı, "Komşularla sıfır sorundan bugün tüm komşularıyla sorunu olan Türkiye'ye geldik. Türkiye ile sorunu olmayan tek bir ülke yok" vurgusunu yaparak şöyle devam etti:'Bölgesel hegemonik güç olmak istiyorlar'"Türkiye'nin bölgede bir yeni Osmanlı politikası girişimine tanıklık ediyoruz. Türkiye bölgesel hegemonik güç olmak istiyor."'Adadaki durumu görmek için SİHA üssüne gerek yok'Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale Askeri Havaalanı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) üssü kurma açıklamasını 'Osmanlı politikasının bir örneği' olarak değerlendiren Hristodulidis, "SİHA üssü kurmanın temel nedeni, Ortadoğu'yu, İsrail'i ve Mısır'ı kontrol etmek. Gerçekte Kıbrıs için değil, çünkü adadaki durumu görmek için Kıbrıs'ta SİHA üssü kurmanıza gerek yok" dedi.'Kıbrıs politikasını büyük resim içinde görmek lazım'"Güney Kıbrıs hükümetinin adada iki devletli çözüme şiddetle karşı çıkmasının nedeni, Türkiye'ye sözde Kıbrıs Türk egemen devleti üzerine tam kontrol sağlayacak olması... O yüzen bu yönde bastırıyorlar ki, Doğu Akdeniz planını ilerletebilsinler" diye konuşan Rum bakan, "Erdoğan'ın Kıbrıs politikasının anlaşılabilmesi için Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde, Irak, Libya ve bazı Afrika ülkelerinde yaptıkları bağlamında değerlendirilmesi gerek" diye ekledi. Güney Kıbrıs'ın güvenliğini güçlendirmek için İsrail ve Mısır başta olmak üzere komşularıyla ve aynı zamanda ABD'yle birlikte çalıştığını aktaran Hristodulidis, 2018'de ABD'yle imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasını 'çok önemli' diye nitelerken, AB'nin ABD öncülüğündeki NATO'dan bağımsız 'güvenlik kanadı' geliştirme düşüncesini de 'önemli' bulduğunu belirtti. Ankara'ya müzakere çağrısıYunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır liderlerinin geçen yıl Ankara'ya yaptığı 'Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarından yararlanmanın ortağı olmak istiyorsa, saldırgan eylemlerine son vermesi' çağrısını yineleyen Rum bakan, "Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bölgedeki enerji olanaklarından yararlanmak için tüm komşu ülkelerin birlikte çalışmasını istiyoruz" iddiasında bulundu.'Türkiye'den tek istediğimiz' 'Bölgede Türkiye dışında tüm ülkelerin deniz yetki alanlarının sınırlarını çizdiğini, Ankara'nın ise ne Güney Kıbrıs'la sınırlarını belirlemek için ne ikili ilişkilere girmeyi ne de Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na gitmeyi kabul ettiğini' anlatan Hristodulidis, "Türkiye ile birlikte çalışmayı istiyoruz, buna hazırız. Türkiye'den tek istediğimiz uluslararası hukuka, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne saygı göstermesi" dedi. 'Bölgesel güvenlik işbirliği örgütü bir tek bizde yok'"Bölgedeki diğer tüm ülkeler işbirliğinin yararının, birleştiğimizde bölgenin sorunlarının üstesinden gelebileceğimiz için birlikte çalışmamız gereğinin idrakında" diyen Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı, bu yaz Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için bölge ülkelerinin sunduğu yardımı örnek verdi. Güney Kıbrıs'ın uzun vadeli vizyonunun bölgesel güvenlik işbirliği örgütü kurulması olduğunu aktararak "Dünyada böyle bir örgütün varolmadığı tek bölge burası. Ve tüm bölge ülkelerinin bu bölgesel işbirliğinden fayda görebileceklerine inanıyoruz" diye ekledi.

