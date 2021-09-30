https://tr.sputniknews.com/20210930/ibbnin-1000-yeni-taksi-teklifi-9-kez-reddedildi-1049392666.html
İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi
İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB') '1000 yeni taksi' teklifi UKOME tarafından 9. kez reddedildi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T15:26+0300
2021-09-30T15:26+0300
2021-09-30T16:11+0300
türkiye
ibb
taksi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ret
karar
proje
ukome
yeni
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir" açıklamasında bulundu.Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar oylamaya yansımasa da, İstanbul’daki taksi sorunu artık Bakanlık yetkilileri tarafından da kabul ediliyor. İstanbul Liman Başkanı'mızın bu sözleri, sorunun sadece bir parçası olsa da son derece önemli" ifadelerini kullandı.Ongun'un paylaştığı videoda İstanbul Liman Başkanı'nın, "İstanbul’da gecenin 12:00’sinde kimse kızını taksiye bindiremez" sözleri yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210930/taksiciler-odasi-baskani-eyup-aksu-15-temmuzda-koprulere-ilk-taksiciler-cikti-1049393346.html
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ibb, taksi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ret, karar, proje, ukome, yeni, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi
15:26 30.09.2021 (güncellendi: 16:11 30.09.2021)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB') '1000 yeni taksi' teklifi UKOME tarafından 9. kez reddedildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir" açıklamasında bulundu.
Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar oylamaya yansımasa da, İstanbul’daki taksi sorunu artık Bakanlık yetkilileri tarafından da kabul ediliyor. İstanbul Liman Başkanı'mızın bu sözleri, sorunun sadece bir parçası olsa da son derece önemli" ifadelerini kullandı.
Ongun'un paylaştığı videoda İstanbul Liman Başkanı'nın, "İstanbul’da gecenin 12:00’sinde kimse kızını taksiye bindiremez" sözleri yer alıyor.