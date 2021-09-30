https://tr.sputniknews.com/20210930/ibbnin-1000-yeni-taksi-teklifi-9-kez-reddedildi-1049392666.html

İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi

İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB') '1000 yeni taksi' teklifi UKOME tarafından 9. kez reddedildi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T15:26+0300

2021-09-30T15:26+0300

2021-09-30T16:11+0300

türkiye

ibb

taksi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ret

karar

proje

ukome

yeni

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir" açıklamasında bulundu.Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar oylamaya yansımasa da, İstanbul’daki taksi sorunu artık Bakanlık yetkilileri tarafından da kabul ediliyor. İstanbul Liman Başkanı'mızın bu sözleri, sorunun sadece bir parçası olsa da son derece önemli" ifadelerini kullandı.Ongun'un paylaştığı videoda İstanbul Liman Başkanı'nın, "İstanbul’da gecenin 12:00’sinde kimse kızını taksiye bindiremez" sözleri yer alıyor.

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ibb, taksi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ret, karar, proje, ukome, yeni, ulaştırma ve altyapı bakanlığı