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https://tr.sputniknews.com/20210930/ibbnin-taksi-projesi-9uncu-kezi-ukomede-oylama-bugun-yapilacak-1049379950.html
İBB'nin taksi projesi 9. kezi UKOME'de: Oylama bugün yapılacak
İBB'nin taksi projesi 9. kezi UKOME'de: Oylama bugün yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi projesinin 1000 taksilik bölümü bugün UKOME'ye geliyor. 9. kez taksi projesinin geldiği UKOME oylama yapılacak 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T09:11+0300
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türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
ukome
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Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor. Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.İBB'nin yeni taksi projesi tam 8 kez UKOME’ye geldi, oylandı ve reddedildi. Bugün, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası planının bin taksi plakası kısmı yeniden UKOME gündemine gelecek ve oylanacak.8. Oylamada olduğu gibi bugünkü 9. oylamada da ilçe belediyelerinin temsilcileri de oy kullanacak.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ukome

İBB'nin taksi projesi 9. kezi UKOME'de: Oylama bugün yapılacak

09:11 30.09.2021 (güncellendi: 09:12 30.09.2021)
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi projesinin 1000 taksilik bölümü bugün UKOME'ye geliyor. 9. kez taksi projesinin geldiği UKOME oylama yapılacak
Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor.
Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.
İBB'nin yeni taksi projesi tam 8 kez UKOME’ye geldi, oylandı ve reddedildi. Bugün, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası planının bin taksi plakası kısmı yeniden UKOME gündemine gelecek ve oylanacak.
8. Oylamada olduğu gibi bugünkü 9. oylamada da ilçe belediyelerinin temsilcileri de oy kullanacak.
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