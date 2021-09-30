https://tr.sputniknews.com/20210930/ibbnin-taksi-projesi-9uncu-kezi-ukomede-oylama-bugun-yapilacak-1049379950.html

İBB'nin taksi projesi 9. kezi UKOME'de: Oylama bugün yapılacak

İBB'nin taksi projesi 9. kezi UKOME'de: Oylama bugün yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi projesinin 1000 taksilik bölümü bugün UKOME'ye geliyor. 9. kez taksi projesinin geldiği UKOME oylama yapılacak 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T09:11+0300

2021-09-30T09:11+0300

2021-09-30T09:12+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

ukome

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Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor. Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.İBB'nin yeni taksi projesi tam 8 kez UKOME’ye geldi, oylandı ve reddedildi. Bugün, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası planının bin taksi plakası kısmı yeniden UKOME gündemine gelecek ve oylanacak.8. Oylamada olduğu gibi bugünkü 9. oylamada da ilçe belediyelerinin temsilcileri de oy kullanacak.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ukome