https://tr.sputniknews.com/20210930/idlib-rusyayla-ikili-iliskilerin-daha-ust-seviyeye-cikmasini-onleyecek-tikac-islevi-goruyor-1049446025.html

'İdlib, Rusya'yla ikili ilişkilerin daha üst seviyeye çıkmasını önleyecek tıkaç işlevi görüyor'

'İdlib, Rusya'yla ikili ilişkilerin daha üst seviyeye çıkmasını önleyecek tıkaç işlevi görüyor'

Volkan Özdemir’e göre, Soçi'de beklendiği gibi kırılma olmadı. Özdemir, ayırd edici konuların yeni doğalgaz kontratı ve Bayraktar'ın aynı saatlerde Kiev'le... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T23:42+0300

2021-09-30T23:42+0300

2021-10-01T22:43+0300

eksen

rusya

suriye

ukrayna

türkiye

soçi

idlib

kırım

siha

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Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun liderleri pandemi nedeniyle iki yıla yakın sürenin ardından ilk kez yüz yüze görüştü. Soçi'de gerçekleştirilen görüşmenin öne çıkan gündem maddeleri Suriye'nin İdlib bölgesindeki çatışmasızlık durumunu tehdit eden terör örgütlerinin Türkiye tarafından ortadan kaldırılması yükümlülüğü, Libya ve Afganistan'ın yanı sıra ikili ilişkiler, savunma sanayi ve enerji alanındaki ortak girişimler oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrasında savaş jetleri ve denizaltı alımının yanı sıra Rusya ile uzayda işbirliği yapmaktan nükleer santral inşasına uzanan yeni alanları sıraladı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Türkiye ile sorunlu konular bulunsa da iki ülkenin işbirliği yapmanın yolunu bulduğunu vurguladı.Soçi görüşmesi ve olası sonuçlarını ATA Platformu Direktörü Dr. Volkan Özdemir ile konuştuk.‘Kiev'de SİHA'lar için test alanı ikili ilişkilerde yeni sorun alanı olarak özellikle Rusya açısından gündemde'Doç. Volkan Özdemir, Soçi buluşmasında bir kırılma beklemediğini belirtirken, rutin bir görüşmenin gerçekleştiğini söylerdi. Görüşmenin ayırt edici özelliğinin başbaşa olması ve basın açıklaması yapılmaması olduğunu belirten Özdemir, masadaki bildik konular dışında Rusya'yla gaz kontratının yenilenmesi ile Türkiye'nin Kiev'de SİHA test sahasının açılması olduğunu vurguladı. Özdemir'e göre bu ikinci konu Rusya ile ilişkilerdeki sorun alanına eklenmiş durumda:'Rus-Türk ilişkileri paket olarak ilerlediği için İdlib’de statüko değişecekse diğer başlıklarında ne gibi gelişmeler olacak?"Suriye'nin İdlib bölgesiyle ilgili mutabakatın fiiliyatta bir türlü uygulanmadığını, bunun da zor olduğunu belirten Özdemir, Moskova'nın bu konudan vazgeçmeyeceğini hissettirdiğini vurguladı. Diğer yandan Rus-Türk ilişkilerinin bir paket olarak ilerlediğini, İdlib dışındaki konu başlıklarındaki gelişmelerin neler olacağının önemli olduğunu belirten Özdemir, Türk devlet teamüllerine aykırı olarak başbaşa görüşmede kayıt alınmadığı için bilinmeyen hususların çokluğuna dikkat çekti:'Bayraktar'ın Soçi buluşmasıyla aynı saatlerde Kiev'de imza atması başka bir mesaj, sorunlu bir yaklaşım'Özdemir'e göre Ukrayna meselesi Türkiye ile Rusya ilişkilerine ciddiye alınması gereken bir sorun alanı olarak eklendi. Ankara'nın Rusya'dan ABD'ye rağmen S-400 alabileceği gibi Türkiye'nin de dilediği ülkeye silah satabileceğini belirten Özdemir, ancak Soçi buluşmasıyla eşzamanlı olarak özel bir firma olan Bayraktar'ın Kiev'de yeni sözleşme imzalamasının sorunlu bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Özdemir, Kremlin sözcüsünden gelen açıklamaların da sıkıntılı duruma işaret ettiğinin altını çizdi:‘Akılcı düşündüğümüzde ne gerek vardı, diyoruz’Türkiye ile Rusya arasında bir dizi meselenin sorun alanı teşkil ettiğini anımsatan Özdemir, üçüncü ülkelerin İdlib örneğindeki gibi terörist grupların bu alanları kaşıdığı bir ortamda Kiev'den verilen resim eşliğindeki mesajın ilişkileri zorlayabileceğine vurgu yaptı. Türkiye ile Rusya arasında sorunların yanında işbirliği de bulunduğunu anımsatan Özdemir, Ukrayna'daki iç savaşa müdahillik olarak algılanabilecek bir durumun ikili ilişkilerin seyri açısından can sıkıcı nitelikte olduğunu dile getirdi:'İdlib meselesi ikili ilişkilerin daha üst seviyeye çıkmasını önleyecek tıkaç işlevi görüyor'Özdemir, Türkiye'nin ABD-Rusya ekseninde 'dengeleme' politikası değil taktiksel ve anlık pazarlık payı kazanmaya yönelik bir gidişat içerisinde olduğu görüşünde. Erdoğan'ın 'Suriye'den tehdit algıladıkları' görüşüne katılmayan Özdemir, "Eğer meseleyi öyle koyuyorsanız zaten ABD’yle bir şekilde kanalları açık tutup işbirliğine gitmeniz gerekiyor" dedi. 'Fırat’ın doğusunda A ile, batısında B ile işbirliği yaparım' tutumunun sürekli çekilme ve kayıp yaratacağını belirten Özdemir, İdlib meselesinin de Rusya ile ikili ilişkilerin daha üst seviyeye çıkmasını önleyecek tıkaç işlevine dikkat ekti:

rusya

suriye

ukrayna

soçi

idlib

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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rusya, suriye, ukrayna, türkiye, soçi, idlib, kırım, siha