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İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı: 'Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik'
İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı: 'Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik'
Bursa'nın İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' yazısı ve kalp sembolü kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda hasar gördü. Belediye ekiplerinin... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
bursa
kalp
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İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' sembolüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldı. Sopayla yapılan saldırı sonucu İnegöl yazısının kalp sembolü parçalandı. Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla oluşan hasarı giderdi.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik" dedi.
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türkiye, bursa, kalp, inegöl

İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı: 'Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik'

00:08 30.09.2021
© İHA / SALİH BİLAL ASLANBursa'nın İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' yazısı ve kalp sembolü kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda hasar gördü. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sembol onarıldı.
Bursa'nın İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' yazısı ve kalp sembolü kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda hasar gördü. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sembol onarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa'nın İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' yazısı ve kalp sembolü kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda hasar gördü. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sembol onarıldı.
İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' sembolüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldı. Sopayla yapılan saldırı sonucu İnegöl yazısının kalp sembolü parçalandı. Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla oluşan hasarı giderdi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik" dedi.
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