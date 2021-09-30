https://tr.sputniknews.com/20210930/inegolun-kalp-sembolune-saldiri-bizim-de-kalbimizi-kirdilar-ama-kalktik-tamir-etmesini-bildik-1049374193.html

İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı: 'Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik'

İnegöl'ün 'kalp' sembolüne saldırı: 'Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik'

Bursa'nın İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' yazısı ve kalp sembolü kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda hasar gördü. Belediye ekiplerinin... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T00:08+0300

2021-09-30T00:08+0300

2021-09-30T00:08+0300

yaşam

türkiye

bursa

kalp

inegöl

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İnegöl Belediyesi önünde bulunan 'İnegöl' sembolüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldı. Sopayla yapılan saldırı sonucu İnegöl yazısının kalp sembolü parçalandı. Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla oluşan hasarı giderdi.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim de kalbimizi kırdılar ama kalktık, tamir etmesini bildik" dedi.

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türkiye, bursa, kalp, inegöl