https://tr.sputniknews.com/20210930/ingilterede-futbolcu-sawyersa-irkci-saldiriya-hapis-cezasi-1049401373.html

İngiltere'de futbolcu Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası

İngiltere'de futbolcu Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un kadrosunda yer alan Romaine Sawyers'a sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara, iki ay... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:45+0300

2021-09-30T18:45+0300

2021-09-30T18:45+0300

spor

futbol

irkçı saldırı

hapis

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Birmingham Mahkemesi tarafından görülen davada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki hesabından Sawyers'a ırkçı içerikli mesaj atan İngiliz taraftar Simon Silwood'a iki ay hapis ve 500 sterlin para cezaları verildiği belirtildi.Kararı veren bölge hakimi Briony Clarke, "Çevrim içi ırkçı saldırılara yer yoktur. Benim görüşüme göre, bu eylem çok açık bir şekilde hapis cezası gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.Geçen yıl İngiltere Premier Lig'de yer alan West Bromwich Albion'un Manchester City'ye 5-0 yenildiği maçın ardından Silwood, söz konusu mesajı futbolcuya atmıştı.Karayipler'de iki adadan oluşan federal bir ülke olan Saint Kitts ve Nevis'in vatandaşı Romaine Sawyers, bu sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyiyor.

https://tr.sputniknews.com/20210211/facebook-futbolculara-yonelik-irkci-saldirilara-karsi-harekete-gecti-1043789409.html

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futbol, irkçı saldırı, hapis