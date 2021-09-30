Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210930/ingilterede-kazi-calismalarinda-yeni-dinozor-turleri-bulundu-1049401623.html
İngiltere’de kazı çalışmalarında yeni dinozor türleri bulundu
İngiltere’de kazı çalışmalarında yeni dinozor türleri bulundu
İngiltere'de yürütülen kazı çalışmalarında iki yeni dinozor türü keşfedildi. İki türün de korkutucu bir görünüşe sahip olduğu, boylarının 9 metre ve... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T18:46+0300
2021-09-30T18:46+0300
yaşam
bilim
ingiltere
dinozor
fosil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044404923_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_983cfbfe3b46320a0af250fa6d9bac93.jpg
Bilim insanları, İngiltere'de yapılan kazılarda iki yeni dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.Fosilleri ülkenin güneyindeki Wight Adası'nda bulunan dev canlıların 125 milyon yıl önce bölgede yaşadığı tahmin ediliyor.BBC Türkçe'de yer alan habere göre paleontologlar spinosauridae familyasında bulunan iki türün de korkutucu bir görünüşe sahip olduğunu, boylarının 9 metre ve kafataslarının da 1 metre olduğunu belirtiyor. 50 kemikten oluşan iskeletlerin çıkarılması yıllar sürdü.Ceratosuchops inferodios adlı türün adı "cehennemden çıkmış, boynuzlu ve timsah kafalı bir balıkçıl kuş" anlamına geliyor. Riparvenator milnerae ise "Milner nehir kenarı avcısı" anlamında.Fosil koleksiyoncuları iki kafa tası bulduktan sonra adada yer alan dinozor müzesi büyük bir kuyruk fosilini aynı bölgeden çıkarmayı başarmıştı. İngiltere'de 1983'te de aynı familyadan bir başka dinozor olan Baryonyx'e ait fosiller bulunmuştu.Doktora öğrencisi Chris Baker "Bulduğumuz kafa tası Baryonyx'ten de, birbirlerinden de farklı. Bu da İngiltere'nin, tahmin edilenden daha fazla spinosauridae familyasından dinozora ev sahipliği yaptığını gösteriyor" diyor.Araştırma ekibinden dinozor uzmanı Darren Naish ise "Wight adasında Baryonyx'e benzeyen dinozorların keşfedilmeyi beklediğini biliyorduk. Ama bunları peş peşe bulmak bizim için de büyük bir sürpriz oldu" dedi.Uzmanlar Avrupa'da ortaya çıkan spinosauridae familyasının daha sonra Asya, Afrika ve Güney Amerika'ya yayıldığını düşünüyor.Dinozor müzesinin küratörü Dr. Martin Munt, son fosillerle birlikte Wight Adası'nın Avrupa'da en fazla dinozor bulunan yerlerden biri olma özelliğini pekiştirdiğini belirtiyor.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044404923_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_2c77bae4069e1adb9024108a5a6d25bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bilim, ingiltere, dinozor, fosil

İngiltere’de kazı çalışmalarında yeni dinozor türleri bulundu

18:46 30.09.2021
© Fotoğraf : Okayama ÜniversitesiÖrdek gagalı dinozor, fosil, Japonya
Ördek gagalı dinozor, fosil, Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Fotoğraf : Okayama Üniversitesi
Abone ol
İngiltere'de yürütülen kazı çalışmalarında iki yeni dinozor türü keşfedildi. İki türün de korkutucu bir görünüşe sahip olduğu, boylarının 9 metre ve kafataslarının da 1 metre olduğu belirtiyor
Bilim insanları, İngiltere'de yapılan kazılarda iki yeni dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.
Fosilleri ülkenin güneyindeki Wight Adası'nda bulunan dev canlıların 125 milyon yıl önce bölgede yaşadığı tahmin ediliyor.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre paleontologlar spinosauridae familyasında bulunan iki türün de korkutucu bir görünüşe sahip olduğunu, boylarının 9 metre ve kafataslarının da 1 metre olduğunu belirtiyor. 50 kemikten oluşan iskeletlerin çıkarılması yıllar sürdü.

Ceratosuchops inferodios adlı türün adı "cehennemden çıkmış, boynuzlu ve timsah kafalı bir balıkçıl kuş" anlamına geliyor. Riparvenator milnerae ise "Milner nehir kenarı avcısı" anlamında.
Fosil koleksiyoncuları iki kafa tası bulduktan sonra adada yer alan dinozor müzesi büyük bir kuyruk fosilini aynı bölgeden çıkarmayı başarmıştı. İngiltere'de 1983'te de aynı familyadan bir başka dinozor olan Baryonyx'e ait fosiller bulunmuştu.

Doktora öğrencisi Chris Baker "Bulduğumuz kafa tası Baryonyx'ten de, birbirlerinden de farklı. Bu da İngiltere'nin, tahmin edilenden daha fazla spinosauridae familyasından dinozora ev sahipliği yaptığını gösteriyor" diyor.
Araştırma ekibinden dinozor uzmanı Darren Naish ise "Wight adasında Baryonyx'e benzeyen dinozorların keşfedilmeyi beklediğini biliyorduk. Ama bunları peş peşe bulmak bizim için de büyük bir sürpriz oldu" dedi.
Uzmanlar Avrupa'da ortaya çıkan spinosauridae familyasının daha sonra Asya, Afrika ve Güney Amerika'ya yayıldığını düşünüyor.
Dinozor müzesinin küratörü Dr. Martin Munt, son fosillerle birlikte Wight Adası'nın Avrupa'da en fazla dinozor bulunan yerlerden biri olma özelliğini pekiştirdiğini belirtiyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:27Britanya'da kadın protestolarına neden olan kadın katili polise şartlı tahliyesiz müebbet hapis
19:24AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu
19:20Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: ABD ile ilişkilerde ciddi bir kriz var
19:20Peskov: Putin'in yakın çevresinde kovid-19'u ağır geçiren olmadı
19:06Zelenskiy, Erdoğan'dan 450 Ukraynalı mahkum için Putin'le konuşmasını rica etti
19:06Çığlık filminin evi 5 dolara kiralanacak
19:04Sıcak hava balonu Karadeniz'e düştü
18:59Ortaköy'de denizde ceset bulundu
18:57Samsun'da PCR testi pozitif çıkanlar izolasyon adresine giderken toplu taşıma kullanamayacak
18:47Fenerbahçe, Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu
18:46İngiltere’de kazı çalışmalarında yeni dinozor türleri bulundu
18:45Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıların yan etkilerinin izlenmediği' iddiasına yanıt
18:45İngiltere'de futbolcu Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası
18:39Çin, 5 bin odalı karantina tesisi kuruyor: Yemeği robotlar verecek
18:37Sanık Döndü Kutlu'dan 17 yaşında öldürülen Emre Mays'ın ailesine: Acı var mı?
18:36Üniversite öğrencisi, yemekhane inşaatı için açılan çukura düşerek hayatını kaybetti
18:29Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı
18:27Yalan Rüzgarı'nın oyuncusu hayatını kaybetti
18:16Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıktı
18:13CHP'li Akın: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı