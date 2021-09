https://tr.sputniknews.com/20210930/ingilteredeki-akaryakit-sirasiyla-at-ustunde-dalga-gecti-at-ustundeyim-petrole-ihtiyacim-yok-1049404696.html

İngiltere'deki akaryakıt sırasıyla at üstünde dalga geçti: 'At üstündeyim, petrole ihtiyacım yok'

İngiltere yaşanan akaryakıt krizi devam ediyor. Akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşurken bekleyen araçların yanından at üzerinde "Petrol için... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

İngiltere'de, TIR ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki krizi devam ediyor.İngiliz hükümeti krizin etkilerini hafifletmeye yönelik ek önlemler duyurmasına rağmen bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor ve sürücüler uzun süre sıra bekliyor.Thames Ditton kasabasına bağlı Surrey bölgesinde, önceki gün çekildiği belirtilen görüntülerde, sürücülerin uzun bir sıra oluştururken, at üzerine gelen Gus Lee-Dolphin dikkat çekti.O anları çekip Instagramı’nda "Petrol kuyruğunda, at üstündeyim" notuyla paylaşan Dolphin’in şarkı söylediği duyuluyor.Dolphin, şarkıda "Petrol için sıradalar. Ancak ben at üstündeyim. Petrole ihtiyacım yok, çünkü onlar (at) havuçla çalışır” ifadelerini kullanıyor.

