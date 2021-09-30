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https://tr.sputniknews.com/20210930/irakli-doktoru-istihbaratciyiz-diye-125-bin-lira-ve-7-bin-500-dolar-dolandirdilar-1049403472.html
Iraklı doktoru 'istihbaratçıyız' diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar
Iraklı doktoru 'istihbaratçıyız' diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar
Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini istihbaratçı ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları Irak asıllı diş doktorunu 125 bin TL ve 7 bin... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T19:32+0300
2021-09-30T19:34+0300
yaşam
samsun
dolandırıcılık
istihbarat
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Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir dolandırıcı, Irak asıllı Türk vatandaşı olan Diş Hekimi Alaa Hattab'ı telefonla arayarak kendisini ‘Türk istihbaratçısı' olarak tanıttı.Samsun'da savcı olduğunu ve doktorun kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen dolandırıcı, "Türk vatandaşı olmuşsun. Evine dön. Senin emniyetin ve Türkiye istihbaratı için önemli. Ben Ankara'dan görevlendirildim. IŞİD terör örgütüne kaydın yapılmış. Eşini yanına al, telefonunu de açık bırak. Evinizde oturun, çocukları da okula göndermeyin. Sizin emniyetiniz için. Sen de Türk vatandaşı oldun, bize yardım edin. Paranız ve değerli eşyalarınız varsa yakaladığımız terör örgütü ile parmak için araştırması yapacağız" dedi.“Telefonla görüşüyoruz. Size nasıl inanacağım. Polis merkezine gitmek istiyorum" diyen Doktor Alaa Hattab'a dolandırıcılar, "Polis merkezine gidebilirsin ama telefonunu kapatma" şeklinde cevap verdi.Polis merkezine giden Alaa Hattab'a telefonu polise vermesini isteyen dolandırıcı polis memuruna, "Ben Göç İdaresinde çalışıyorum. Yanınızdaki yabancı uyruklu şahsın yanımıza gelmesi gerekiyor. Göç İdaresi'nin adresini bir kağıda yazıp kendisine verir misin?" dedi.Polis memuru da bir kağıda Göç İdaresi'nin adresini yazıp Iraklı doktora verdi. Dolandırıcı, Iraklı doktora "Polisin sana verdiği notta şifre var. Polis veya istihbaratçı sorarsa bu notu gösterirsin" diye güven vermeye çalıştı.'Size güvenmiyorum'"Size güvenmiyorum" diyen doktoru dolandırıcılar bu kez Samsun Adliyesi'ne yönlendirdi. Samsun Adliyesi önüne gelen ve telefonun sürekli açık kalmasını sağlayan dolandırıcılar adliye önünde banklarda oturarak bekleyen Iraklı doktora, "İçeride mülakat var. Seni sonra içeri alacağız bekle" dediler.Doktorun Irak uyruklu eşi Zeynep Hattab'ı da telefonla arayıp evdeki para ve ziynet eşyasından parmak izi tespiti yapacaklarını ve poşete koyup eve gelen polise teslim etmesini istediler. Kadının telefonunun sürekli açık kalmasını sağlayan dolandırıcılar, eve gelen şahsın kapıyı çalıp açmasını istemesi üzerine kapıyı açmayan kadına telefondaki dolandırıcı, "Kapıyı açmazsan kocanı tutuklarız. Eve ekip gönderir, kapıyı kırdırıp içeri gireriz" diye korkuttular.Adliye bahçesinde bekleyen doktor dolandırılmak istendiğini düşünerek eşini telefonla arayıp evin kapısını kimseye açmamasını söyleyecekti ancak dolandırıcıların sürekli açık bıraktırdığı telefonuna ulaşamadı.Zeynep Hattab ise kapının önünde bekleyen dolandırıcıya evde bulunan 125 bin Türk Lirası ile 7 bin 500 ABD dolarını poşet içinde teslim etti. Bir arkadaşına telefonla ulaşan doktor evine gidip eşinin kapısı kimseye açmamasını ve kimseye para vermemesini söylemesi istedi. Eve giden doktorun arkadaşı “polisim” diye kişinin 15 dakika önce gelip paraları aldığını öğrenince doktora haber verdi.Dolandırılan doktor ise polise şikayette bulundu. Büyük üzüntü yaşayan Diş Hekimi Alaa Hattab, kendilerini dolandıranın bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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samsun, dolandırıcılık, istihbarat

Iraklı doktoru 'istihbaratçıyız' diye 125 bin lira ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar

19:32 30.09.2021 (güncellendi: 19:34 30.09.2021)
© İHAıraklı doktor
ıraklı doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© İHA
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Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini istihbaratçı ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları Irak asıllı diş doktorunu 125 bin TL ve 7 bin 500 dolar dolandırdılar.
Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir dolandırıcı, Irak asıllı Türk vatandaşı olan Diş Hekimi Alaa Hattab'ı telefonla arayarak kendisini ‘Türk istihbaratçısı' olarak tanıttı.
Samsun'da savcı olduğunu ve doktorun kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen dolandırıcı, "Türk vatandaşı olmuşsun. Evine dön. Senin emniyetin ve Türkiye istihbaratı için önemli. Ben Ankara'dan görevlendirildim. IŞİD terör örgütüne kaydın yapılmış. Eşini yanına al, telefonunu de açık bırak. Evinizde oturun, çocukları da okula göndermeyin. Sizin emniyetiniz için. Sen de Türk vatandaşı oldun, bize yardım edin. Paranız ve değerli eşyalarınız varsa yakaladığımız terör örgütü ile parmak için araştırması yapacağız" dedi.
“Telefonla görüşüyoruz. Size nasıl inanacağım. Polis merkezine gitmek istiyorum" diyen Doktor Alaa Hattab'a dolandırıcılar, "Polis merkezine gidebilirsin ama telefonunu kapatma" şeklinde cevap verdi.

Polis merkezine giden Alaa Hattab'a telefonu polise vermesini isteyen dolandırıcı polis memuruna, "Ben Göç İdaresinde çalışıyorum. Yanınızdaki yabancı uyruklu şahsın yanımıza gelmesi gerekiyor. Göç İdaresi'nin adresini bir kağıda yazıp kendisine verir misin?" dedi.

Polis memuru da bir kağıda Göç İdaresi'nin adresini yazıp Iraklı doktora verdi. Dolandırıcı, Iraklı doktora "Polisin sana verdiği notta şifre var. Polis veya istihbaratçı sorarsa bu notu gösterirsin" diye güven vermeye çalıştı.

'Size güvenmiyorum'

"Size güvenmiyorum" diyen doktoru dolandırıcılar bu kez Samsun Adliyesi'ne yönlendirdi. Samsun Adliyesi önüne gelen ve telefonun sürekli açık kalmasını sağlayan dolandırıcılar adliye önünde banklarda oturarak bekleyen Iraklı doktora, "İçeride mülakat var. Seni sonra içeri alacağız bekle" dediler.
Doktorun Irak uyruklu eşi Zeynep Hattab'ı da telefonla arayıp evdeki para ve ziynet eşyasından parmak izi tespiti yapacaklarını ve poşete koyup eve gelen polise teslim etmesini istediler.
Kadının telefonunun sürekli açık kalmasını sağlayan dolandırıcılar, eve gelen şahsın kapıyı çalıp açmasını istemesi üzerine kapıyı açmayan kadına telefondaki dolandırıcı, "Kapıyı açmazsan kocanı tutuklarız. Eve ekip gönderir, kapıyı kırdırıp içeri gireriz" diye korkuttular.
Adliye bahçesinde bekleyen doktor dolandırılmak istendiğini düşünerek eşini telefonla arayıp evin kapısını kimseye açmamasını söyleyecekti ancak dolandırıcıların sürekli açık bıraktırdığı telefonuna ulaşamadı.
Zeynep Hattab ise kapının önünde bekleyen dolandırıcıya evde bulunan 125 bin Türk Lirası ile 7 bin 500 ABD dolarını poşet içinde teslim etti. Bir arkadaşına telefonla ulaşan doktor evine gidip eşinin kapısı kimseye açmamasını ve kimseye para vermemesini söylemesi istedi. Eve giden doktorun arkadaşı “polisim” diye kişinin 15 dakika önce gelip paraları aldığını öğrenince doktora haber verdi.
Dolandırılan doktor ise polise şikayette bulundu. Büyük üzüntü yaşayan Diş Hekimi Alaa Hattab, kendilerini dolandıranın bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
212002
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