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İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret
İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki ülke arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa Bahreyn'e resmi bir ziyaret... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T15:31+0300
2021-09-30T15:32+0300
israil
bahreyn
yair lapid
abdullatif bin raşid ez-zeyyani
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Lapid'in yolculuk yaptığı, burnuna zeytin dalı deseni boyanmış İsrail uçağı Bahreyn'in başkenti Manama'ya iniş yaptı.İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapid ve Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Manama’daki İsrail büyükelçiliğinin açılışını yapacak ve 5 adet ikili anlaşma imzalayacak.Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bahreyn’e geldik. İsrail’in krallığa ilk resmi ve tarihi ziyaretini temsil etmekten gurur duyuyoruz. Sıcak karşılama için teşekkür ederiz” dedi.İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarıİsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.
israil
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israil, bahreyn, yair lapid, abdullatif bin raşid ez-zeyyani

İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret

15:31 30.09.2021 (güncellendi: 15:32 30.09.2021)
© Twitter/ Yair LapidRaşid ez-Zeyyani - Yair Lapid
Raşid ez-Zeyyani - Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Twitter/ Yair Lapid
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki ülke arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Lapid'in yolculuk yaptığı, burnuna zeytin dalı deseni boyanmış İsrail uçağı Bahreyn'in başkenti Manama'ya iniş yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapid ve Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Manama’daki İsrail büyükelçiliğinin açılışını yapacak ve 5 adet ikili anlaşma imzalayacak.
Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bahreyn’e geldik. İsrail’in krallığa ilk resmi ve tarihi ziyaretini temsil etmekten gurur duyuyoruz. Sıcak karşılama için teşekkür ederiz” dedi.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.
Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.
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