İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret
15:31 30.09.2021 (güncellendi: 15:32 30.09.2021)
© Twitter/ Yair LapidRaşid ez-Zeyyani - Yair Lapid
© Twitter/ Yair Lapid
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki ülke arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Lapid'in yolculuk yaptığı, burnuna zeytin dalı deseni boyanmış İsrail uçağı Bahreyn'in başkenti Manama'ya iniş yaptı.
נחתנו בבחריין. גאה לייצג את ישראל בביקור רשמי והיסטורי ראשון בממלכה. תודה על קבלת הפנים החמה.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021
وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب.
צילום: שלומי אמסלם, לע"מ. pic.twitter.com/yZ1gFuQC82
İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapid ve Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Manama’daki İsrail büyükelçiliğinin açılışını yapacak ve 5 adet ikili anlaşma imzalayacak.
Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bahreyn’e geldik. İsrail’in krallığa ilk resmi ve tarihi ziyaretini temsil etmekten gurur duyuyoruz. Sıcak karşılama için teşekkür ederiz” dedi.
في مستهل زيارتي للبحرين، التقيت سمو ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة. اتشرف ان اكون هنا وان اخطو معكم خطوة اضافية في بناء صرح العلاقات بيننا وفقا لنموذج من الشراكة والتعايش بين ثقافات واديان. pic.twitter.com/S2OfySE8tP— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021
İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.
Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.