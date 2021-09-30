https://tr.sputniknews.com/20210930/istanbulda-deniz-taksi-ucretleri-belli-oldu-1049398024.html

İstanbul'da deniz taksi ücretleri belli oldu

İstanbul'da deniz taksi ücretleri belli oldu

İstanbul'da deniz taksi ücretleri belirlendi. 10 yolcu kapasiteli deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olacak. Tarifede ücret gidilen mile göre artacak. Deniz... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T17:21+0300

2021-09-30T17:21+0300

2021-09-30T17:21+0300

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekonomi

taksi

ukome

mobil uygulama

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında deniz taksi ücretleri oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi.Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira ödenecek. Mavi Marmara, TURYOL ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak.Haliç Tersanesi’nde üretilen 50 adet taksinin sekiz tanesi, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak. 10 yolcu taşıyacak deniz taksilerde bir kaptan ve bir gemici olmak üzere iki personel bulunacak. Bu personeller arasında kadın denizciler de yer alacak.İskelete bağımlı olmayacakDeniz taksiler, taksi hizmetinin yanı sıra toplu ulaşımın gitmediği yerlerde de denizin kullanımına imkan sağlayacak. Hem araç trafiğini hafifletecek hem de deniz yolunun kullanımını artıracak.İBB’nin tasarlayıp ürettiği ilk deniz taksinin rengi, İstanbullular tarafından seçildi. "Boğaz" olarak adlandırılan mavi renk, toplam 150 bin oyun yüzde 36'sını aldı.Mobil uygulama ile çağrılacakDeniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.Tamamen yerli olarak üretilen deniz taksiler çevreci özelliği ile de dikkat çekecek. Mil başına 3 litre yakıt tüketecek deniz taksilerden beş tanesi elektrikle çalışacak.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ukome, mobil uygulama